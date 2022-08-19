'Bütün kadınlar sahneye çıksın'
DenizBank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri, BKM organizasyonuyla gerçekleşen Yasemin Sakallıoğlu’nun 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı gösterisiyle devam etti
DenizBank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri, BKM organizasyonuyla gerçekleşen Yasemin Sakallıoğlu’nun 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı tek kişilik gösterisine ev sahipliği yaptı. Gösteri sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sakallıoğlu, "Üzerimdeki adrenalini attım, şu an onun huzuru ve gururunu yaşıyorum" dedi. Basın mensuplarının "Harbiye'de sahne alan ilk kadın komedyensiniz. Bununla ilgili ne söylersiniz?" sorusunu Sakallıoğlu, "Bununla ilgili çok mutluyum, umarım daha fazlası olur. Biz kadınlar da çok komiğiz. Gülmeyi de çok seviyoruz, bütün kadınlar sahneye çıksın. Gelen kişiler birçok şey izlesin istiyorum. Yaptığım işe sadece stand-up değil başlı başına bir şov demeyi istiyorum. İlerleyen zamanda bunun neye dönüşeceğini bilmiyorum. Belki konuklar çağıracağım, daha fazla dansın, müziğin ve komedinin olduğu karma bir programa dönüşebilir. Yaptığım her hareket ileride yapacağım bir şeyin zeminini oluşturuyor" dedi.
Yasemin Sakallıoğlu, baş dansçı Ömer Yeşilbaş'ın hazırladığı kareografi ve 20 dansçıyla 4 ay boyunca prova yaptı. Sakallıoğlu ve dansçıların 3 kez kostüm değiştirdiği gösteride kullanılan 63 kostüm ve aksesuarları için 200 metre kumaş kullanıldı. Gösterinin sahne ve ışık tasarımını Aydınlıkevler, Alice Müzikali gibi kapalı gişe oynayan oyunlarda imzası bulunan Cem Yılmazer üstlendi.
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