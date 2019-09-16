"BEN HEP GERİDE KALANDIM"

Ben teşekkür almıştım abim takdir alan akrabamızın kızına harçlık vermiş bana da sende takdir alsaydın demişti. Dedim ya ben geride kalandım hep. Görünürde geride ama içimde fazla ileride. Baktığım yerde hem yaşıtlarımdan hem büyüklerimden farklı şeyler gördüm hep. Bu nedenle kimsenin benden fazla yüksek not alması beni üzmedi. Beni hep bana inanılmaması üzüyordu o da bugün benim kendime fazla inanmama sebep oldu. Çocukluğumda hissettiğim o güven boşluğu bugün hem bana güvenen ailem hem de 3 milyon 100 kişiyle doldu.