Yasemin Sakallıoğlu: Açılın okul anneleri geliyor

Okulların açılmasıyla milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Öğrenciler; okul maratonuna, anne ve babaları da onları okula hazırlama maratonuna başladı.

Yasemin Sakallıoğlu, öğrenci çocuğu olan her anne ve babanın ortak duygularını dile getirdi. Sakallıoğlu, annelerin durumunu mizahi bir dille gözler önüne serdi. Yasemin Sakallıoğlu, hazırladığı videoyla anne ve babalara ayna olurken izleyenleri gülümsetti.