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        Haberler Magazin Yasemin Özilhan'ın tekne keyfi - Magazin haberleri

        Yasemin Özilhan'ın tekne keyfi

        Yaz sezonunu Türkbükü'nde açan Yasemin Özilhan, Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'nın teknesinde kızlarıyla birlikte deniz ve güneşin tadını çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 21:10 Güncelleme: 30.07.2025 - 21:40
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        Uçtu uçtu Yasemin uçtu
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; yaz aylarının gelişiyle birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açan Yasemin Özilhan, kızları Emine ve Ela ile birlikte cennet koylarından biri olan Türkbükü'nde keyifli anlar yaşadı.

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın teknesine misafir olan aile, deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. Teknenin yan tarafına sabitlenmiş şişme iskeleden denize atlayan Yasemin Özilhan, doğal ve neşeli halleriyle objektiflere yansıdı.

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        Yasemin Özilhan'ın kızlarına olan sevgi ve düşkünlüğü ise dikkatlerden kaçmadı. Emine ve Ela ile defalarca sarılıp öpen ünlü isim, bu samimi anlarıyla anlarıyla dikkat çekti. Akşam saatlerinde zodyak bota binerek tekneden ayrılan grup, Türkbükü koylarını gezdikten sonra evlerine doğru yol aldı.

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        #Yasemin Özilhan
        #serdar adalı

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