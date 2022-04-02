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Yasemin Kay Allen-Tolga Güleç aşkından ilk fotoğraf!

Sürpriz bir şekilde aşklarını ilan eden Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç'ten ilk kare Instagram'da paylaşıldı

02.04.2022 - 11:58 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Annesi Suna Yıldızoğlu'nun izinden giderek kariyerini oyunculukta ilerleten Yasemin Kay Allen (32), aradığı mutluluğu Tolga Güleç'te (40) buldu. Allen, "Yeni başladı ilişkimiz, çok mutluyuz. Dünya güzeli bir insan olduğu için nazar değsin istemem." diyerek, birlikteliklerini ilan etti.

  • İLK FOTOĞRAF

    Sürpriz aşktan ilk fotoğraf geldi. Önceki gün birlikte objektif karşısına geçen çiftin bu karesi sosyal medyada paylaşıldı.

  • 3 YILLIK İLİŞKİSİNİ BİTİRDİ

    Yasemin Allen, 3 yıllık sevgilisi Jonny Grant ile ilişkisini 2020'de noktalamıştı. Ünlü oyuncu, bu kararı Grant ile hem pandemi nedeniyle görüşemediği hem de işine konstantre olmak için allmıştı. “Strike Back” adlı Amerikan dizisinde iki sezon başrolde yer alan oyuncu rolü bitince Londra’dan İstanbul’a dönmüştü.

  • 4 SENE EVLİ KALDI

    "Hatırla Sevgili", "Kırık Kanatlar", "Öyle Bir Geçer Zaman ki", "Poyraz Karayel" ve "Masumiyet" gibi dizilerde rol alan Tolga Güleç de 2013 yılında nikâh masasına oturduğu meslektaşı Yeliz Şar'dan 2017'de boşanmıştı.

  • "HAYAT KADININI OYNAMAYI İSTERİM"

    Öte yandan daha önce samimi açıklamalarda bulunan Yasemin Kay Allen, "Hayat kadınını oynamayı çok isterdim. Ama benden beklenen şey; topuklu ayakkabımı giyip, elime detoks suyunu alıp, laf sokmam." şeklinde konuşmuştu.

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