Yasemin Allen sevgilisi Erdal Kaya'dan atış eğitimi almaya devam ediyor
Bir süredir eski FBI ajanı olan Erdal Kaya ile aşk yaşayan Yasemin Allen, sevgilisinden atış eğitimi almaya devam ediyor
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İngiliz asıllı Türk oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Allen'in gönlünü eski bir FBI ajanı Erdal Kaya'ya kaptırdığı ortaya çıkmıştı.
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SEVGİLİSİNDEN EĞİTİM ALIYOR
Geçtiğimiz günlerde Erdal Kaya'yı görmek için ABD'ye giden Yasemin Allen, sevgilisinden atış eğitimi almaya devam ediyor.
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"ANLAT DİNLİYORUM"
Çift, bu kez atış poligonunda değil, ormanlık bir alanda atış yaptı. Yasemin Allen, o anların videosunu da "Anlat anlat, ben dinliyorum" notuyla sosyal medya hesabından yayımladı.
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Videoda, Yasemin Allen'in sevgilisi Erdal Kaya'nın anlattıklarını dikkatli bir şekilde dinlediği görüldü.
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41 yaşındaki Erdal Kaya, ABD'de 10 yıllık meslek hayatının önemli bir bölümünü polis olarak, son iki yılını ise FBI ajanı olarak sürdürdü.
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Erdal Kaya, şu an hayatına; ABD'de de özel sektörde danışmanlık yaparak ve taktik silah atış eğitmenliği vererek devam ediyor.
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