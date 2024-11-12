Yasemin Kay Allen: Öyle bir şey söz konusu değil
Yasemin Kay Allen, eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya ile barıştığına dair iddiaları yalanlayarak; "Çok sevdiğim bir insan ama öyle bir şey söz konusu değil" açıklamasını yaptı
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Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Kay Allen, eski bir FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak çiftin mart ayında başlayan ilişkisi uzun sürmemişti.
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Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz akşam bir ödül törenine katıldı.
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Ünlü oyuncu, eski sevgilisiyle barıştıklarına dair çıkan iddialara yanıt verdi.
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Yasemin Kay Allen; "Çok sevdiğim bir insan ama öyle bir şey söz konusu değil. Ona saygım sonsuz. Hayatımın sonuna kadar tanıyacağım bir insan. Sohbetimiz daim olsun isterim ama öyle bir şey söz konusu değil" dedi.