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Yasemin Kay Allen'den Tolga Güleç'e: Seni sevmek ne muhteşem bir şey! - Magazin haberleri

Yasemin Kay Allen: Seni sevmek ne muhteşem bir şey!

Geçtiğimiz haftalarda ayrıldıkları yönündeki iddiaları yalanlayan Yasemin Kay Allen-Tolga Güleç çiftinden yeni fotoğraf geldi. Sevgilisiyle pozunu Instagram'dan paylaşan ünlü oyuncu, "Seni sevmek ne muhteşem bir şey!" dedi

18.06.2022 - 11:21 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yasemin Kay Allen ile kendisi gibi oyuncu olan Tolga Güleç, iki ay önce aşklarını ilan etmişti. "Çok yeni başladı ilişkimiz, çok mutluyuz. Dünya güzeli bir insan olduğu için nazar değsin istemem." diyen Allen, sevgilisiyle bir davete katıldı.

  • "SENİ SEVMEK NE MUHTEŞEM BİR ŞEY!"

    Çift, gecede birlikte objektif karşısına geçti. Yasemin Kay Allen, sevgilisiyle verdiği bu pozu sosyal medya hesabından, "Seni sevmek ne muhteşem bir şey!" notuyla paylaştı. İkilinin neşeli halleri dikkatlerden kaçmazken, ünlü oyuncunun gönderisine beğeni yağdı.

  • "AYRILIK" İDDİASI

    Aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ikilinin geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini sonlandırdıkları ileri sürülmüştü. Çiftin fikir ayrılıkları yaşadıkları iddia edilmişti.

  • DEDİKODULARA FOTOĞRAFLI YANIT

    Ancak ikili, Instagram'dan yayınladıkları gönderi ile haklarında çıkan dedikoduları yalanlamıştı. Allen, sevgilisiyle birlikte verdikleri pozu sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Her şey yolunda." mesajı vermişti.

  • 3 YILLIK İLİŞKİSİNİ BİTİRDİ

    Yasemin Allen, 3 yıllık sevgilisi Jonny Grant ile ilişkisini 2020'de noktalamıştı. Ünlü oyuncu, bu kararı Grant ile hem pandemi nedeniyle görüşemediği hem de işine konstantre olmak için allmıştı. “Strike Back” adlı Amerikan dizisinde iki sezon başrolde yer alan oyuncu rolü bitince Londra’dan İstanbul’a dönmüştü.

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