Yasemin Ergene'nin isimsiz tarzı

İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliği 3 Eylül'de sona eren Yasemin Ergene, boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına bir hayli ağırlık verdi.

Yasemin Ergene'nin kıyafet seçimi her zaman beğeni toplarken yeni paylaşımı bir hayli şaşırttı. Şortuyla – ki çoğu kişi bunu boxer olarak yorumladı – çizme kombiniyle alışılagelmiş imajının dışında bir görüntü sergileyen Ergene'nin neden böyle bir tercihte bulunduğu merak konusu oldu.