        Yasemin Ergene'nin isimsiz tarzı

        Yasemin Ergene'nin isimsiz tarzı

        Yasemin Ergene'nin yeni paylaşımında gözler önüne serdiği kıyafet seçimi, görenleri oldukça şaşırttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 13:46 Güncelleme: 20.10.2025 - 13:46
        Tarzı şaşırttı
        İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliği 3 Eylül'de sona eren Yasemin Ergene, boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına bir hayli ağırlık verdi.

        Yasemin Ergene'nin kıyafet seçimi her zaman beğeni toplarken yeni paylaşımı bir hayli şaşırttı. Şortuyla – ki çoğu kişi bunu boxer olarak yorumladı – çizme kombiniyle alışılagelmiş imajının dışında bir görüntü sergileyen Ergene'nin neden böyle bir tercihte bulunduğu merak konusu oldu.

        #Yasemin Ergene

        Habertürk Anasayfa