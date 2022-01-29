Yasemin çayının sağlığa faydaları

Yasemin Çayı Neye İyi Gelir ve Faydaları Nedir? Yasemin Çayı Günde Ne Kadar İçilmeli, Ne İşe Yarar?

Yasemin çayı, kokusu ve görüntüsüyle cezbeden ve varlığı çok eski uygarlıklara dayanan bir çay çeşididir. Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yasemin çayının sağlık üzerinde birçok olumlu etkisi olduğu saptanmıştır. Çok lezzetli bir çay olması dolayısıyla severek tüketilen bir bitki çayı olan yasemin çayının faydaları da saymakla bitmiyor. İşte yasemin çayının faydaları…

Yasemin Çayı Faydaları

Bitki çayları yüzyıllardır hastalıklardan korunmak, ruhsal ve bedensel şifa bulmak için kullanılmaktadır. Doğadaki bitkilerden elde edilen bu çaylar uzun yıllar boyunca insanlara doğanın sunduğu bir armağan olarak severek tüketilmektedir. Bitki çaylarının güzel kokulu çiçeklerden elde edilenleri de oldukça sıklıkla tüketilmektedir. Yasemin bitkisi de zeytingiller familyasından olan, beyaz ve çok güzel kokulu çiçekler açan bir bitkidir. Yasemin çayı genellikle bu bitkinin çiçekleri ile yeşil çay yapraklarının harmanlanması ile elde edilir.

Tomurcuk olarak yasemin çiçeğinden elde edilen çeşidi de bulunur. Bu çay çeşidi bu yüzden yasemin aromalı çay olarak da adlandırılabilmektedir. Bu bitki çayının faydaları da birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Özellikle yasemin çayı zayıflatır mı, yasemin çayı cilde faydaları konuları merak edilmektedir. Yasemin çayı uyku getirir mi sorusu da sıklıkla araştırılan konular arasındadır. İşte bu soruların cevapları ve yasemin çayının faydaları:

Yasemin çayında yüksek oranda antioksidan bulunur. Bu da bağışıklığı güçlendirmesine ve kanser, tümör oluşumunun önüne geçebilmesine neden olur.

Vücuttan toksinleri uzaklaştırıcı etkisi vardır.

İçeriğindeki antioksidan nedeniyle yaşlanma belirtilerinin önüne geçerek daha genç bir cilt elde edilmesini sağlar.

Sakinleştirici özelliği vardır, özellikle güzel kokusu sayesinde sinirleri yatıştırma görevini üstlenir. Uyku problemi yaşayan kişilerin daha kolay uykuya dalmasını ve daha rahat bir uyku uyumasını sağlar.

Cilt için oldukça faydalı bir çay çeşididir. Güneş ışınlarının etkilerini azaltarak ciltte oluşabilecek lezyonların önüne geçer. Cildi besler ve cildin sıkılaşarak daha genç bir görünüm elde etmesini sağlar.

Metabolizmayı hızlandırır. Bu sayede zayıflamaya yardımcı olur.

Diyabet riskini önler.

Kalp sağlığı için faydaları vardır.

Virüs ve bakterilerle savaşma özelliği vardır. bu nedenle birçok viral ve bakteriyel hastalığın tedavisinde destekleyici olarak kullanılmaktadır.

Yasemin Çayı Tarifi

Faydaları saymakla bitmeyen yasemin çayının nasıl yapılıp tüketileceği de merak konusudur. Yasemin çayı nasıl yapılır sorusu sıklıkla araştırılmaktadır. Yasemin çayını hazırlamak için öncelikle su kaynatılır. Kaynayan suyun içine 1 tatlı kaşığı yasemin çayı eklendikten sonra 5 dakika demlenip süzülerek afiyetle tüketilebilir. Fakat bitki çaylarını demlerken kaynatılan suyun çok kaynar olmamasına dikkat edilmelidir. Birkaç dakika bekletilerek demlenmesi önerilmektedir.

İnsanların sıklıkla merak ettiği sorulardan biri olan yasemin çayı günde ne kadar içilmeli sorusunun cevabı da büyük önem taşır. Yasemin çayı tüketimi günde 2 fincanı geçmemelidir. Çünkü 2 fincanı geçtiğinde yan etkilere neden olabilmekte, şifa kaynağı olan bir bitki vücudumuza zarar verebilir bir hale gelebilmektedir.

Yasemin Çayı Zararları

Dikkatli tüketilmediğinde, kullanım miktarına dikkat edilmediğinde diğer tüm bitki çayları gibi yasemin çayı yan etkileri de olabilen bir çaydır. Bu nedenle tüketimine çok dikkat edilmeli ve tüketimi günde 1 ya da 2 fincanı geçmemelidir. Aynı zamanda yasemin çayı içeriğinde kafein bulunmaktadır. Kafeinin fazla tüketimi uykusuzluğa ve gerginliğe neden olabilmektedir. Bazı bünyelerde yasemin çayı içildiğinde kafeinin yan etkileriyle karşılaşılabilmektedir.