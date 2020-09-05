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Oyuncu Yasemin Allen, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde meydan katında bulunan mağazaları gezen Allen, "Bu maske ve gözlüğe rağmen tanımanıza şaşırdım doğrusu. Sizin de işiniz kolay değil arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Yasemin Allen, daha sonra bir restoranda öğle yemeğini yiyip, alışveriş merkezinden ayrıldı.