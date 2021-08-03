Milli sporcu ve rekortmen öğrenci Yasemin Adar’dan tarihi bir başarı haberi daha geldi. Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı öğrencisi olan milli sporcu, Türk güreş tarihinde olimpiyat madalyası kazanan ilk kadın güreşçi olma unvanını elde etti. Yasemin Adar kimdir, kaç yaşındadır? İşte Yasemin Adar'ın hayatı...
YASEMİN ADAR KİMDİR?
Yasemin Adar, 6 Aralık 1991 tarihinde, Balıkesir’in Çiçekpınar Köyü’nde dünyaya gelir. Lise yıllarında, beden eğitimi öğretmeninin spora yönlendirmesi ile 17 yaşında Balıkesir Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi’nde atletizm takımına girer. Spora gülle atma dalıyla başlar. Sonrasında Eski Milli Güreşçi, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Aslan Seyhanlı'nın ve Güreş Antrenörü Kemal Kurt'un teşvikiyle, Balıkesir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde güreşmeye başlar. Şu anda kariyerine İstanbul Enka Kulübü’nde devam ediyor.
Yasemin Adar ilk uluslararası başarısını, 2013 yılında Mersin’de düzenlenen Akdeniz oyunlarında, 72 kiloda kazandığı altın madalya ile elde eder.
2016 yılında, Letonya’nın başkenti Riga’da düzenenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, 75 kiloda Rus rakibi Alena Starodubtseva’yı 7-0 yenerek, altın madalyanın sahibi olur. Yasemin Adar, Türkiye’de Kadınlar Serbest Stilde ilk Avrupa Güreş Şampiyonudur.
2017 yılında, Fransa’nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda, 75 kiloda Belaruslu rakibi Vasilisa Marzaliuk’u 5-4 yenerek, altın madalya sahibi olur. Yasemin Adar, Türkiye’de Kadınlar Serbest Stilde ilk Dünya Güreş Şampiyonudur.
Bulgaristan’ın Rusçuk kentinde düzenlenen UWW Ranking Series durumundaki Dan Kolov Nikola Petrov Güreş Turnuvasında, Avrupa ve Dünya Şampiyonumuz Yasemin ADAR Çinli, Macar ve Alman güreşçileri tuşla yenerek çıktığı finalde U23 Dünya Şampiyonu Çinli Paliha Paliha’yı da (5-0) öndeyken tuşladı ve Altın Madalyaın sahibi oldu.
2018 yılında, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Kaspiysk kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, 76 kiloda Rus rakibi Ekaterina Bukina’yı 8-2 yenerek, üst üste üçüncü kez altın madalya sahibi olur. Yasemin Adar, Türkiye’de Kadınlar Serbest Stilde üst üste, ikinci kez Avrupa Güreş Şampiyonu olur.
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