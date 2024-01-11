YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



Müfit hayatı boyunca her türlü zorlu koşula boyun eğmiş, hakkını savunamayan, her önüne gelen tarafından itilip kakılan pısırık bir adamdır. Bir gün başına gelen talihsiz bir olaya başkaldırır ve bir anti kahramana dönüşür. Yaşadığı bu değişimle birlikte hayatın güzelliklerini keşfetmeye başlar…