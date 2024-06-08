Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yasal sınırın 5 katı alkolle çarptı öldürdü! Bir canın bedeli 6 ay - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Yasal sınırın 5 katı alkolle çarptı öldürdü! Bir canın bedeli 6 ay!

        Karabük'te, çarptığı üniversite öğrencisi kurye, 25 yaşındaki Tevfik Arayıcı'nın ölümüne neden olan alkollü sürücü 24 yaşındaki Serkan Furkan Yılmaz, olaydan 6 ay sonra karar duruşması sonrası serbest bırakıldı. Arayıcı'nın annesi 59 yaşındaki Bahar Arayıcı, tahliye kararına tepki göstererek, "Oğlumu okutmak için apartmanlarda merdiven yıkadım. Harçlığı yetersiz geldiği için kurye olarak geçimini sağlamaya çalışıyordu. Alkollü sürücü tarafından oğlum öldürüldü. Oğlum için adalet istiyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 10:38 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yasal sınırın 5 katı alkolle çarptı öldürdü! Bir canın bedeli 6 ay!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Karabük'te kaza, 9 Aralık 2023’te Safranbolu ilçesi Çavuş Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde meydana geldi. Okul harçlığını çıkarmak için restoranda kurye olarak çalışan Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Tevfik Arayıcı’ya (25), motosikletle sipariş sonrası dönüş yolundayken, ters yöne giren Serkan Furkan Yılmaz (24) yönetimindeki minibüs çarptı.

        YASAL SINIRIN 5 KATI ALKOLLÜ ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre yaralanan Tevfik Arayıcı öldü, olay yerinden kaçan minibüs sürücüsü polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Serkan Furkan Yılmaz, 2.60 promil alkollü (yasal sınır 0.50) çıktı.

        ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

        Tevfik Arayıcı, 25 yaşındaydı.
        Tevfik Arayıcı, 25 yaşındaydı.

        Minibüs sürücüsü, olayın ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tevfik Arayıcı’nın cenazesi ise İzmir’de toprağa verildi. Arayıcı, kazadan yaklaşık 4 ay önce kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir gün motorda öleceğim, sakat kalmak yerine tek temennim" yazmıştı.

        7.5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

        Tutuklu yargılanan Serkan Furkan Yılmaz, Safranbolu 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        180 GÜN TUTUKLU KALDI

        180 gün tutuklu kalan sanık, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınıp, verilen ceza miktarı ve suça ilişkin tüm delillerin toplanması nedeniyle tahliye edildi.

        "OKULUNDAN, HAYALLERİNDEN VE AİLESİNDEN KOPARILDI"

        Tevfik Arayıcı'nın annesi Bahar Arayıcı, oğlunun ölümüne neden olan sürücünün tahliye kararının ardından gözyaşlarına boğuldu.

        Oğlunun mezuniyetine gidecekken cenazesine katıldığını söyleyen Arayıcı, "Oğlumu okutmak için apartmanlarda merdiven yıkayarak Karabük Üniversitesi’ne göndermiştim. Harçlığı yetersiz geldiği için kurye olarak geçimini sağlamak için çalışıyordu. Alkollü bir sürücü tarafından benim oğlum öldürüldü.

        "OĞLUMUN KANI YERDE KALMASIN"

        Adli Tıp Kurumu ve trafik raporlarına göre benim oğlum haklıyken, oğluma vuran alkollü sürücüyü serbest bıraktılar. Oğlum için adalet istiyorum. Bu adalet değil. Hangi gerekçeyle içkili birini serbest bıraktılar. Hem okuyup, hem de çalışan oğlumu 2.60 promil ile alkollü bir sürücü katledip kaçmıştır.

        Adalete güvenirken, adalet oğlumun katilini tahliye etti. Kime güvenip kimden yardım isteyeceğimizi şaşırdık. 25 yaşındaki oğlum okulundan, hayallerinden ve ailesinden koparılıp toprağa girdi. Katili ise elini kolunu sallayarak gezecek. Hiç hakkımı helal etmiyorum. Ben ölene kadar oğlum için adalet arayışına devam edeceğim. Oğlumun kanı yerde kalmasın" diye konuştu.

        "ÜST MAHKEMEYE BAŞVURDUK"

        Ailenin avukatı İlyas Kelepircioğlu, mahkemenin kararını bir üst mahkemeye taşıdıklarını belirterek, "Sanığın olası kast ile adam öldürme suçundan yargılanması için üst mahkemeye başvurduk. Bu kazaya sebebiyet veren sanık, alkollü bir şekilde araç kullanmış, ters şeride geçerek Arayıcı’ya çarpmış ve yaklaşık 70 metre sürükledikten sonra olay yerini terk etmiştir.

        Olayı gören görgü tanıklarının ihbarıyla sanık 1 saat sonra ekipler tarafından yakalanmış ve yargıya teslim edilmiştir. Yapılan yargılamalar neticesinde sanığın asli ve tam kusurlu olduğu görülmüş. Sanık yargılamanın hiçbir aşamasında pişmanlık göstermemiş ve yapılan yargılamalar sonucunda sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmiştir. Bu kararla beraber sanık tahliye edilmiştir. Verilen bu karar vicdanları rahatlatmamıştır. Sanığın tahliyesi sonrası ailesi derinden sarsılmıştır. Biz daha fazla Tevfiklerin ölmemesi adına sanığın olası kast ile adam öldürme suçundan yargılanması için üst mahkemelere başvurularımızı yaptık" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tevfik Arayıcı
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe kongresini terk etti!
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe kongresini terk etti!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı başladı!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı başladı!
        YKS'de ilk oturum TYT başladı
        YKS'de ilk oturum TYT başladı
        Kan davasında öğretmeni öldürmüştü! Tek cümle söyledi!
        Kan davasında öğretmeni öldürmüştü! Tek cümle söyledi!
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Fahri doktorası iptal, bağışı iade
        Fahri doktorası iptal, bağışı iade
        Zorunlu trafik sigortasında zam oranı belli oldu
        Zorunlu trafik sigortasında zam oranı belli oldu
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Hülya Şellavcı davasında emsal karar! 2.5 milyon TL'lik koruyamadık tazminatı!
        Hülya Şellavcı davasında emsal karar! 2.5 milyon TL'lik koruyamadık tazminatı!
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Tatil öncesi bölge bölge otel fiyatları
        Tatil öncesi bölge bölge otel fiyatları
        En acı realite şov
        En acı realite şov
        Para sorununa karşı stratejiler
        Para sorununa karşı stratejiler
        Kavurucu sıcaklar kapıda!
        Kavurucu sıcaklar kapıda!
        Kıdem tazminatından feragat edilir mi?
        Kıdem tazminatından feragat edilir mi?
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı
        Ahengi bozan o sevgili
        Ahengi bozan o sevgili
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Habertürk Anasayfa