Yasaklı ırkların 5 metrekarelik dramı

Edirne'nin Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki yasaklı ırktan 10 köpek, ömür boyu burada yaşam sürecek. Veteriner hekim Hasan Nural, "Bu hayvanları kafeslerine tek başlarına koyuyoruz. Yanına bir hayvan koyamıyoruz çünkü kavga ediyorlar. Ömür boyu 5-10 metrekarelik kafeste yaşamak zorunda kalıyorlar. Hayvan için bu iyi bir şey değil ama mevzuat böyle olduğu için yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.
‘Tehlikeli ırk’ diye belirlenen köpekler için son kısırlaştırma tarihi 14 Ocak 2022 olarak belirlendi. 'Hayvanları Koruma Kanunu'na göre bu hayvanlar, veteriner kliniklerinde kısırlaştırılacak ve mikroçip takılacak. Bu kurala uymayanlara 11 bin, hayvanları sokağa terk edenlere ise 30 bin lira idari para cezası kesilecek. Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 150 köpekten 10’u, sahiplerinin suça karışması veya terk etmeleri nedeniyle ömür boyu misafir edilecek. Barınak görevlileri ise yasanın 'yasaklı ırk' olarak kabul ettiği, iadesi mümkün olmayan köpeklerin günlük bakımını yaparak sağlıklı kalmalarını sağlıyor.
"KAYITLARI YAPILIRSA SAHİPLERİ HAYVANLARA ÖLENE KADAR BAKABİLİR"
Keşan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde veteriner hekim Hasan Nural, barınakta sürekli bakılan yasaklı ırk 10 köpek olduğunu belirterek, Pitbull ve Dogo Argentino olmak üzere elimizde 10 köpek var. 2021 yılında 'Hayvanları Koruma Kanunu' revize edildi, yenilendi. Yasaklı ırk köpek bakan kişilere de 6 aylık bir süre verdiler. Bu süre içinde bu hayvanların kısırlaştırılması, çip takılması aynı zamanda kimliklendirilip, tarım ve orman müdürlüklerine kaydettirilmesi gerekiyor. Eğer kayıtları yapılırsa sahipleri bu hayvanlara ölene kadar bakabilirler ama bu işlem 14 Ocak 2022 tarihine kadar yapılmazsa hayvanlara el konulacak, para cezası kesilecek ve hayvanlarda en yakın bakımevine teslim edilecek. Biz de bakmakla yükümlü olduğumuz için merkezimizde bakıyoruz diye konuştu.
Hayvanların refahı için ömür boyu bakımevinde kalmalarının uygun olmadığını kaydeden Nural, Bu hayvanları kafeslerine tek başlarına koyuyoruz. Yanına bir hayvan koyamıyoruz çünkü kavga ediyorlar. Ömür boyu 5-10 metrekarelik bir kafeste yaşamak zorunda kalıyorlar. Hayvan için bu iyi bir şey değil ama mevzuat böyle olduğu için yapabileceğimiz bir şey yok dedi.
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