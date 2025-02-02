Yasak Orman'dan Hogsmeade'e: J.K. Rowling'in Harry Potter'ı yaratırken esinlendiği gerçek hikayeler ve mekanlar!

DUMBLEDORE VE MERLİN: BÜYÜCÜLER İÇİN ORTAÇAĞ ESİNLERİ

Harry Potter’daki şefkatli ve bilge profesör Dumbledore karakteri, tıpkı Merlyn efsanesindeki büyücü gibidir. Ortaçağ’daki öykülerden esinlenen Rowling, Merlyn’in bilgeliğini ve rehberliğini modern bir dünyaya taşıyarak Dumbledore’u yaratmıştır. İkisi arasındaki benzerlik sadece bilgi ve bilgelikle de sınırlı değildir; her iki büyücü de kendilerini adalet, sevgi ve cesaret kavramlarına adamış liderlerdir.