Yasak Elma son bölüm!

Yasak Elma son bölümü seyircisi ile buluştu. Yasak Elma 57. son bölümünde, Şahika'nın gizli gücünün Nadir olduğu ortaya çıkar. Nadir'in yeniden gündeme gelmesi Halit'i büyük şaşkına uğratır. Çünkü Nadir ve Halit eski dostlardır. Öte yandan Ender ve Yıldız'ın Şahika ile ilgili düşünceleri ise doğru çıkar ve Halit bunun burukluğunu yaşar.

YASAK ELMA 58. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 58. son bölümün ardından 58. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YASAK ELMA SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Şahika’nın ortadan kayboluşu onu herkesin gözünde tek suçlu haline getirmiştir. Halit, Yıldız ve Ender’in haklı çıkmasının burukluğunu yaşarken, Şahika’nın arkasındaki gizli gücün kendisinden intikam almak için dönen eski dostu Nadir olduğunu öğrenir. Nadir ve Halit yüzleşmesinde, Nadir’in getirdiği sürpriz isim tüm dengeleri alt üst edecektir.