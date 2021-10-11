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Yasak Elma oyuncu kadrosu: Yasak Elma yeni sezon oyuncuları kimler? Yasak Elma hangi gün?

Yasak Elma yeni sezon yeni oyuncularıyla başladı. Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma her hafta Pazartesi akşamları 20:00'da yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkıyor. Dizinin izleyicileri Yasak Elma yeni sezon oyuncuları kim, isimleri ne? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Yasak Elma oyuncuları isimleri ve dizinin konusu...

11.10.2021 - 17:40 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Yasak Elma oyuncuları kimler? sorusu, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak dizinin izleyicileri tarafından soruluyor. Yasak Elma,  yeni sezonda da hem oyuncu kadrosu hem de hikayesindeki uçuk entrikalar nedeniyle izleyicinin ilgi odağında olacak. Yasak Elma'nın oyuncu kadrosu haberimizde. 

    YASAK ELMA KONUSU NEDİR?

    Hasan Ali’nin evinde yaşanan patlamanın üstünden altı ay geçmiştir. Patlama sonrasında Ender ve Yıldız yaralı kurtulurken, Hasan Ali vefat eder. Yapılan soruşturmanın ardından bombalamayı Hasan Ali’nin hasımlarının yaptığı anlaşılır ve dava kapanır.

    Babasının ani ölümü yüzünden bunalıma giren Çağatay’ın Yıldız’la arası oldukça kötüdür. Yıldız, kocasıyla arasını düzeltmek için elinden geleni yapar.

    Bu sırada yan yalıya genç, güzel ve cemiyetin yeni gözdesi olan Kumru Yıldırım taşınmıştır. Kumru, Doğan Yıldırım adlı ünlü iş adamının tek kızıdır. Doğan kızını el bebek gül bebek büyütmüş ve bir hayli şımartmıştır. Yurt dışındaki eğitimini tamamlayan Kumru İstanbul’a döner dönmez, babasının sahibi olduğu yalıya yerleşir.

    Kumru oldukça güzel, modern, pervasız ve özgüvenlidir. Babasının imkanları, kendi fiziki özellikleri, eğitimi ve alt yapısı sayesinde kimseye müdanası olmayan bir kadındır.

    Yıldız sürekli sosyete ve moda dergilerine kapak olan Kumru’yu kendine rol model olarak benimser.

    Zehra Amerika’ya yerleşmiştir. Ender ise patlama sonrası iyileştikten sonra Kaya’yla birlikte Londra’ya taşınır. Beraberlikleri bir süre çok mutlu ilerlese de, zamanla monotonlaşmaya başlar. Ender, Londra’da sıradan bir kadın olmaktan mutlu değildir. Uzun süren tartışmalar sonrası çift yollarını ayırmaya karar verir. Hasan Ali’nin ölümü sonrası Çağatay yaşadığı bunalımın da etkisiyle işlerle ilgilenmemiş ve şirket kötü duruma düşmüştür.

    Ender Kaya’dan ayrılıp İstanbul’a geri dönerken en büyük motivasyonu şirketteki işine geri dönmek ve sallantıda olan holdingin durumunu toparlamaktır.

    Ender İstanbul’ daki hayatına hızlı bir dönüş yaparken, Yıldız da Çağatay’ı yeniden kazanma telaşındadır.

  • BİRAN DAMLA YILMAZ - KUMRU YILDIRIM

    Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başladı ve halen konservatuvarda okumaktadır. Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynamış, Kırgın Çiçekler, Canevim ve Baraj dizilerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Oyuncu 1,64 m boyundadır.

     

  • MURAT AYGEN - DOĞAN

     

    Murat Aygen 29 Ekim 1971 tarihinde Diyarbakır’da doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji, 1998 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Tiyatro Oyunculuğu, 2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Yüksek Lisans bölümlerinde eğitim aldı.

     

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    1991 - 1995 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında; Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, İnsan Bahçesi, Barışa Şans Verin, Kadınlar da Savaşı Yitirdi, Evita, Dans Birimi, Bedia Muvahhit, Moliere ya da Kara Komplo, Tartuffe, Mösyö Butterfly, Atatürk ve Sanat isimli oyunlarda oyuncu, koreograf, dansçı ve asistan olarak çalıştı.

    1995 - 2000 yılları arasında İstanbul Devlet Opera ve Balesinde Müzikallerden Seçmeler, Beni Seviyor isimli projelerde solist şarkıcı, 1999 - 2001 yılları arasında Tiyatro İstanbul’da Altın Göl isimli oyunda oyuncu, müzik ve efekt tasarımcısı. 1994 - 1998 yılları arasında Çapa Tıp Fakültesinde ses ve konuşma terapisti olarak çalıştı.

    2000 - 2001 yıllarında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında Opera ve Müzikal Bölümünde Şan öğretim üyesi, 2000 - 2004 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesinde Tiyatro Tekniği öğretim elemanı olarak görev yaptı.

    1985 yılından beri reklam sektöründe oyuncu, metin yazarı, sanat yönetmeni, süpervizör, yardımcı yönetmen, dublaj sanatçısı, 1998 yılından beri sinema ve televizyon sektöründe oyuncu olarak çalışmaktadır.

    2001 yılında A Prodüksiyon isimli  firmayı kurarak halen yapımcı ve danışman olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

    2007 yılında İzmit Halk Eğitimde Ford Otosan Tiyatro Kulübü oyuncuları tarafından sergilenen Moliere’in Cimri adlı oyunun rejisörlüğünü üstlendi. 2007-2009 sezonunda Fikriye ve Latife Mustafa Kemal’i Sevdim oyunun yapımcılığı ve süpervizörlüğünü üstlenerek yeniden seyirci ile buluşturdu. Oyun VIII. Lions Tiyatro Ödüllerinde Tek Kişilik Prodüksiyon Ödülüne layık görüldü.

    Aynı yıl 14 Şubat Dünya Öykü Günü, Türkiye PEN Yazarlar Derneği için, “Başkaları” adlı kısa tiyatro oyunun süpervizörlüğünü üstlendi.

    2007’de arkadaşlarıyla kurduğu “Tiyatro Maan”, 2008 de Süzer Plaza da Maan Performans Sahnesiyle kendi yerini buldu.

     

    2008 yılında “Çizgi” isimli tiyatro projesinin yapımcılığı ve yönetmenliğini, 2009 yılında “Üç Kuruşluk Mahalle Dersleri” isimli müzikal projesinin yapımcılığı, süpervizörlüğünü ve besteciliğini yaptı. Bu çalışmanın yankısıyla, Fransız Alman ortak kanalı Arte'de "Murat Aygen" belgeselini yaptı.

     

    Uzun bir süredir yapmayı planladığı ve kendi kurmuş olduğu, 20 kişiden oluşan “Kramp” ekibinin “Ritüel” isimli ritm, dans, müzik ve tiyatro projesinin yapımcılığını, kurgu ve yönetmenliğini yaparak çalışmalarımı sürdürmektedir.

     

    2010’da A Prodüksiyon, Amerikalı bir firma olan Sosyal Medya İletişimi yapan Promin ile ortaklık yaptı.

     

    2010 yılında Nihan Aslı Elmas ile evlenmiştir.

    Murat Aygen, şimdiye dek birçok film ve dizide rol aldı. 2018’de ATV ekranlarına gelen Şahin Tepesi dizisinde Demir karakterini, 2019’da Mucize Doktor’da Tanju, 2021’de rol aldığı Öğrenci Evi’nde Vedat karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

  • YASAK ELMA OYUNCULARI

    ŞEVVAL SAM KİMDİR? (ENDER ARGUN)

    11 Kasım 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi şarkıcı Leman Sam, babası Selim Sam'dır. İlk ve ortaokulu Etiler’deki Hasan Ali Yücel İlkögretim Okulu'nda okumuştur. Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi Restorasyon bölümünden mezun olmustur. Üniversiteyi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümünde okuyarak bitirmiştir. 1993 – 1998 yilları arasında oynayan "Süper Baba" adlı dizideki rolüyle büyük beğeni toplamıştır. Şevval Sam 2006 yılında yayınladığı "Sek" adlı stüdyo albümüyle müzik kariyerine adım attı. 2007 yılında "Istanbul's Secrets" adlı 2. albümünü, 2008 yılında "Karadeniz" adlı 3. stüdyo albümünü çıkarmıştır. Sam, 2010 senesinde 70'lerin arabesk sarkılarını kendine has tarzıyla, yorumladığı "Has Arabesk" albümünü çıkardı. Arabesk müziğinin karakterine uygun olarak hiçbir elektronik enstrümanın kullanılmadığı albümde, Orhan Gencebay'dan, Ferdi Tayfur'a, Gülden Karaböcek'ten, Esengül ve Müslüm Gürses'e kadar dönemin ikon haline gelmiş arabesk sanatçılarının, arabesk tarihinde iz bırakmış, şarkılarına yer verilir. Birçok dizide rol alan Şevval Sam, ayrıca reklam filmlerinde de rol aldı.

    Şevval Sam'ın Oynadığı Diziler

    Yasak Elma / Ender / 2018

    Bodrum Masalı / Yıldız / 2016

    Kara Kutu / Adalet / 2015

    Acayip Hikayeler / 2012

    Yalan Dünya / 2011

    Derman / Derman / 2008

    Yaşanmış Şehir Hikayeleri / Ece / 2006

    Çocuğun Var Derdin Var / Zeynep / 2004

    Müjgan Bey / Müjgan / 2004

    Yıldızların Altında / Türkan / 2002

    Karaoğlan / 2002

    Gülbeyaz / Gülbeyaz / 2002

    Aşkın Dağlarda Gezer / Kajal / 1999

    Feride / Feride / 1996

    Süper Baba / Deniz / 1993

    Şevval Sam'ın Oynadığı Filmler

    Black Horse Memories / 2015

    Yüreğine Sor / 2009

    Siyah Beyaz / Ayten / 2009

    Yaşamın Kıyısında / 2007

    Martılar ve Istanbul / Pınar / 2000

  • EDA ECE KİMDİR? (YILDIZ YILMAZ)

    20 Haziran 1990'da İstanbul'da doğmuştur. Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdikten sonra,  Sanat Tarihi üzerine ders aldı ve bir galeride çalışmaya başladı. Ayrıca okul yıllarında tiyatro kollarına üye olan ve oyunlarda görev alan Eda Ece, bir gün oynamış olduğu bir tiyatro oyununda menajer Tümay Özokur'un dikkati çekerek oyunculuk teklifleri almıştır.

    Eda Ece'nin Oynadığı Diziler

    Yasak Elma / Yıldız / 2018

    Ali Ekber Cevahir / Eda / 2017

    İlişki Durumu: Karışık / Elif / 2015

    Beni Böyle Sev / Zeyno / 2013-2014

    Pis Yedili / Günçiçek / 2011-2013

    Aşkın Mucizeleri / 2004

    Mihriban / 2002

    Eda Ece'nin Oynadığı Filmler

    Deliha 2 / 2018

    Yol Arkadaşım / Aysun / 2017

    Salur Kazan: Zoraki Kahraman / 2017

    Mahrumlar / Ela / 2016

    Kocan Kadar Konuş: Diriliş / Ceren / 2016

    Görümce / Deniz / 2016

    Deli Dumrul / 2016

    Kocan Kadar Konuş / Ceren / 2015

    Kızım İçin / Tuba / 2013

    Mahpeyker Kösem Sultan / 2010

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