Yasak Elma 89. yeni bölüm fragmanı

Yasak Elma dizisinde heyecan gittikçe artıyor. Fenomen dizide ekranlara gelen son bölüm sonrası gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi...

YASAK ELMA 89. BÖLÜM YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 88. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender, Yıldız ve Şahika’nın yolları istememelerine rağmen yeniden kesişmiştir. Yıldız, Çağatay’dan beklediği ilgiyi bulamamanın hayal kırıklığı içindedir.

Şahika, Mert’i kendi yanına çekemeyeceğini anlayarak onu şirketten uzaklaştırmanın yolunu bulur.