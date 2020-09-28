Ekranların uzun soluklu dizileri arasında yer almayı başaran Yasak Elma 78. bölüm ile ekrana geldi. 28 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde Ender ve Şahika için beklenmedik gelişmeler yaşandı. Dizi severler için Yasak Elma 79. Bölüm fragmanı yayınlandı.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender’in Kaya’ya söylediği yalanın ortaya çıkması, Şahika’nın ekmeğine yağ sürer. Kaya ve Ender’i ayırmak için planına Yiğit’i de alet eder. Yıldız’ın yalıya taşındığı gece Halit’in Kerim’i çağırması, Halit ve Yıldız’ın arasında gerginliğe sebep olur.

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 79. BÖLÜM FRAGMANI