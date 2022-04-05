Fox TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Yasak Elma, bu akşam 137. son bölümüyle ekranlara geldi. İşte Yasak Elma son bölüm izleme linki ve özeti...

YASAK ELMA 137. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çağatay, Yıldız’ı kazanmak için elinden geleni yaparken, onun geri döneceğine emindir.

Çağatay’ın Yıldız’la barışma çabası Ender’in kulağına gidince, farklı bir hamle yapmak ister.

Yıldız, sonunda hayati bir karar verecektir.

YASAK ELMA 137. SON BÖLÜM İZLE