Yasak Elma son bölüm izleme linki yeni bölümün yayınlanmasının ardından araştırılıyor. Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu’nun oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı “Yasak Elma”, her pazartesi FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. İşte Yasak Elma 136. son bölüm tek parça izleme linki...

YASAK ELMA 136. BÖLÜM İZLE!

Yasak Elma 136. bölümü aşağıdaki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirsiniz.

https://www.fox.com.tr/Yasak-Elma/bolum/136

YASAK ELMA 136. BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Doğan’a evet diyecekken, Doğan’ın bazı hareketlerinden rahatsız olarak ikilemde kalır. Çağatay ise ailesini kurtarmanın ve Yıldız’la barışmanın yollarını arıyordur. Handan’ın gerçek yüzü ve niyeti belli olur.