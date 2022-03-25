Yasak Elma 5. sezonuya FOX TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Her salı akşamı ekranlara gelen Yasak Elma yeni bölümde Handan tehlikeli işlerin peşinde. İşte Yasak Elma 136. yeni bölüm fragmanı hakkında...

YASAK ELMA 136. BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Handan’ın gelmesiyle Yıldız bir düşman daha kazanmıştır. Ender ve Handan’ın Doğan ile Yıldız’ı ayırma çalışmaları tüm hızla ilerlerken hiç beklenmeyen biri Yıldız’ın yardımına koşacaktır.