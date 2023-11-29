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        Haberler Gündem 3. Sayfa ANKARA'DA YASAK AŞK DEHŞETİ | Erkek arkadaşını 7 kurşunla öldürmüştü! Yasak aşk çıktı! - Son dakika haberleri

        Erkek arkadaşını 7 kurşunla öldürmüştü! Yasak aşk çıktı!

        Ankara'da, 28 yaşındaki Neşe Beydoğan, ilişki yaşadığı 42 yaşındaki Hasan Doğan'ı, aracından indiği sırada 7 kurşunla öldürdü. Her ikisi de evli olan ikiliden Neşe Beydoğan'ın 2 çocuk annesi, Hasan Doğan'ın ise 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Beydoğan'ın, Hasan Doğan'ı ilişkiyi bitirmek isteyince öldürdüğü öne sürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 07:59 Güncelleme: 29.11.2023 - 08:08
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        Erkek arkadaşını 7 kurşunla öldürmüştü! Yasak aşk çıktı!
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        Ankara'da tüyler ürperten olay, Mamak ilçesinde önceki gün saat 22.00 sıralarında, Fahri Korutürk Mahallesi 921'inci Sokak'ta meydana geldi.

        7 EL ATEŞ ETTİ

        Neşe Beydoğan (28), evine gitmek için otomobilinden inen Hasan Doğan'a (42) tabanca ile 7 el ateş etti.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        DHA'da yer alan habere göre Hasan Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Neşe Beydoğan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        İKİSİ DE EVLİ VE ÇOCUKLU

        Evli ve 3 çocuk babası olan Hasan Doğan'ın, daha önce komşusu olan evli ve 2 çocuk annesi Neşe Beydoğan ile ilişki yaşadığı, bunun açığa çıkması üzerine Beydoğan ile ailesinin ikamet değiştirdiği öğrenildi.

        İLİŞKİYİ BİTİRMEK İSTEMİŞ

        Beydoğan'ın, Hasan Doğan'ı ilişkiyi bitirmek istemesi üzerine öldürdüğü ileri sürüldü.

        CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

        Neşe Beydoğan'ın emniyetteki sorgusu sürerken, Hasan Doğan'ın cenazesi adli tıp kurumundaki işlemleri sonrası ailesine teslim edildi. Cenaze, Mamak ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde toprağa verildi.

        "ARALARINDA İLİŞKİ OLDUĞUNU DUYDUK"

        Hasan Doğan'ın komşusu İsmet Kaya (69), silah sesini duyunca dışarı çıktığını belirterek, "Vurulan kişi karşı binamızda komşumuzdu. Daha önce aralarında bir ilişki olduğunu duyduk. Vuran kadın bizim binada oturuyordu, aralarındaki ilişkinin duyulmasının ardından evi de satıp, buradan taşındılar" dedi.

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        #ankara
        #Son dakika haberler
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