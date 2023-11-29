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Ankara'da tüyler ürperten olay, Mamak ilçesinde önceki gün saat 22.00 sıralarında, Fahri Korutürk Mahallesi 921'inci Sokak'ta meydana geldi.

7 EL ATEŞ ETTİ Neşe Beydoğan (28), evine gitmek için otomobilinden inen Hasan Doğan'a (42) tabanca ile 7 el ateş etti.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ DHA'da yer alan habere göre Hasan Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Neşe Beydoğan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

İKİSİ DE EVLİ VE ÇOCUKLU Evli ve 3 çocuk babası olan Hasan Doğan'ın, daha önce komşusu olan evli ve 2 çocuk annesi Neşe Beydoğan ile ilişki yaşadığı, bunun açığa çıkması üzerine Beydoğan ile ailesinin ikamet değiştirdiği öğrenildi.

İLİŞKİYİ BİTİRMEK İSTEMİŞ Beydoğan'ın, Hasan Doğan'ı ilişkiyi bitirmek istemesi üzerine öldürdüğü ileri sürüldü.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ Neşe Beydoğan'ın emniyetteki sorgusu sürerken, Hasan Doğan'ın cenazesi adli tıp kurumundaki işlemleri sonrası ailesine teslim edildi. Cenaze, Mamak ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde toprağa verildi.

"ARALARINDA İLİŞKİ OLDUĞUNU DUYDUK" Hasan Doğan'ın komşusu İsmet Kaya (69), silah sesini duyunca dışarı çıktığını belirterek, "Vurulan kişi karşı binamızda komşumuzdu. Daha önce aralarında bir ilişki olduğunu duyduk. Vuran kadın bizim binada oturuyordu, aralarındaki ilişkinin duyulmasının ardından evi de satıp, buradan taşındılar" dedi.