Eşini öldüren sevgilisine mesaj atmış! "Oh iyi olmuş süpersin!"
Bursa'da, kaybolduktan 6 gün sonra, ormanda 9 kurşunla vurulmuş cesedi bulunan 31 yaşındaki Recep Arı cinayeti ile ilgili soruşturma tamamlandı. Tutuklu sanık 23 yaşındaki Kadir Ilgız ile Arı´nın eşi tutuksuz sanık 30 yaşındaki S.A. hakkında, `Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede, sanıkların telefon mesajlaşmaları da yer aldı. S.A.´ya, WhatsApp mesajı ile "Onu paketledim. Artık seni rahatsız edemez. Eve bir daha gelemez. Annenin evine git ve orada kal" diyen Ilgız´a, Arı´nın eşinin ise telefon görüşmesinde, "Oh, iyi olmuş, süpersin" diye yanıt verdiği belirtildi
Bursa'nın Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi´nde oturan Recep Arı (31), 24 Şubat günü eşi ile tartıştıktan sonra, av tüfeğini de yanına alıp, evden çıktı.
AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDURecep Arı, 9 kurşunla öldürüldü.
DHA'da yer alan habere göre kamyonetine binip giden Arı'dan, bir daha haber alamayan ailesi, kayıp başvurusu yaptı.
6 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDUKadir Ilgız
Jandarma arama çalışması başlatırken, yakınları 1 Mart günü evine 6 kilometre uzaklıktaki Burhaniye Mahallesi'ndeki ormanda, Recep Arı'nın cesedini buldu.
9 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLMÜŞ
Arı'nın cebinde 4 bin 500 TL olduğunu tespit eden jandarma, cüzdanı ile cep telefonuna ise ulaşamadı. Bursa Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopside, Recep Arı'nın başından ve vücudundan 9 kurşunla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.
EŞİ VE ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), cinayet şüphelisi olarak Arı'nın eşi S.A. ile arkadaşı Kadir Ilgız´ı gözaltına aldı.
EŞİ SUSTU, ARKADAŞI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Jandarma Komutanlığı´nda susma hakkını kullanan şüphelilerden Kadir Ilgız´ın bir süre sonra suçunu itiraf ettiği belirtildi. S.A. ile ilişkisi olduğunu belirten Kadir Ilgız´ın, bunu öğrenen Recep Arı ile çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiğini söylediği ifade edildi.
EŞİ ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI
Sevk edildikleri adliyede `Kasten öldürme´ suçundan Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği´ne çıkarılan 2 şüpheliden Kadir Ilgız tutuklandı, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"2 KURŞUN SIKTIM, 9 DEĞİL"
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma 6.5 ay sonra tamamlandı. 2 sanık hakkında hazırlanan 4 sayfalık iddianamede, Kadir Ilgız´ın cinayeti itiraf ettiği ancak maktul Recep Arı´ya 2 kurşun sıktığını söylediği belirtildi.
İddianamede Ilgız´ın, olay günüyle ilgili, "Evinden alıp ormana götürdüm. Orada aramızda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu bacağından bıçakla yaraladım. Bu sırada Recep silah çekti. Boğuşma sırasında elindeki tabancayı aldım, 2 el ateş ettim. Adli Tıp Kurumu raporunda 9 adet kurşun atıldığı söyleniyor. Kabul etmiyorum" savunmasına yer verildi.
"BENİ SÜREKLİ DARP EDİYORDU"
İddianamede, Recep Arı ile 2011 yılında evlendiğini ve sürekli şiddet gördüğünü öne süren S.A.´nın da ifadesine yer verildi. S.A. ifadesinde, "Recep beni darp ederken, Kadir de gördü. Olaydan 1 yıl önce Kadir ile aramızda gönül ilişkisi başladı. Kadir ile mesajlaştığımı Recep gördü ve beni darp etti. Eline tüfek alıp, `Önce Kadir´i, sonra eve gelip seni öldüreceğim´ diyerek evden çıktı. Ertesi gün sabaha kadar gelmedi. Ben de KADES´i aradım, yardım istedim. Daha sonra Kadın Sığınma Evi´ne gittim. Burada cep telefonumdaki WhatsApp görüşmelerini sildim. 2 gün sonra Kadın Sığınma Evi´nden çıktım" dedi.
"ONU PAKETLEDİM - OH İYİ OLMUŞ SÜPERSİN"
İddianamede, sanıkların telefon mesajlaşmaları da yer aldı. S.A.´ya WhatsApp mesajı ile "Onu paketledim. Artık seni rahatsız edemez. Eve bir daha gelemez. Annenin evine git ve orada kal" diyen Ilgız´a, Arı´nın eşinin ise yaptıkları telefon görüşmesinde, "Oh, iyi olmuş, süpersin" şeklinde yanıt verdiği belirtildi.
Haklarında, `Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Kadir Ilgız ile tutuksuz sanık S.A.´nın yargılanmasına Bursa 8´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde kasım ayında başlanacak.