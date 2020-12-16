Dün akşam saatlerinde çekildiği belirtilen görüntüde, yasak olmasına karşın asker eğlencesi düzenlendi. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı eğlencede, kalabalığın müzik eşliğinde sokak ortasında uzun süre oynadığı görüldü.

İHA'nın haberine göre, gençlerin o eğlencesi ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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