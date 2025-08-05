Yüksek Askeri Şura toplantı tarihi 2025: YAŞ toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler YAŞ kararlarında!
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı tarihi 2025 belli oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesini yeniden belirleyecek toplantı, bu yıl da Ağustos ayında Beştepe'de gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı sonrasında atama, terfi, görev süresi uzatma ve emeklilik süreleri ile ilgili alınan kararlar resmi olarak duyurulacak. Peki, 2025 YAŞ toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, bu yıl da Ağustos ayında yapılacak. Beştepe’de gerçekleşecek toplantıda; albay, general ve amirallerin terfi, atama ve emeklilik işlemleri değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Adalet, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Millî Eğitim ve Millî Savunma bakanlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları katılacak. Toplantı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) komuta kademesinde yapılan değişiklikler kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, 2025 YAŞ toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ne zaman açıklanacak?
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2025 YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Komuta Kademesinin şekilleneceği 2025 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı 5 Ağustos 2025 Salı günü (bugün) yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.
Toplantının saat 12:00'de başlaması bekleniyor.
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YAŞ TOPLANTISINA KİMLER KATILACAK?
2025 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısına katılacak isimler şu şekilde;
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler,
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak,
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu,
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu.
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YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) NEDİR?
Yüksek Askerî Şura (YAŞ), Türkiye'nin başkentinde yalnız barış zamanında görev yapmak üzere oluşturulan kuruldur. Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarından oluşur. Gündemin özelliğine göre şûra toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir.
Yüksek Askeri Şura, yılda en az bir kez toplanır. Cumhurbaşkanı gerektiğinde şûrayı toplayabilir ve şûraya başkanlık eder. Yüksek Askerî Şûranın gündemi; Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir ve Cumhurbaşkanı yardımcısı ile genelkurmay başkanının önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca düzenlenir. Şûranın ana gündemi, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu albayların generalliğe terfisi; general ve amirallerin ise bir üst rütbeye terfisi, görev süresinin uzatılması veya emekliye ayrılmasıdır.
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Yüksek Askeri Şura Yönetmeliği'ne göre şuranın sekretarya hizmetleri Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir. Şura sekreteri, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu bakan yardımcısıdır.