Yaş maya maskeleri her cilt tipine uygun bir maskedir ancak; yağlı ciltler için daha fazla etkili olmaktadır. Yaş maya maskeleri özellikle içerdiği maddeler açısından cildin beslenmesinde çok faydalıdır. O açıdan düzenli olarak uygulanması fayda sağlayacaktır.

Cilt Gençleştirme İçin: 1 yemek kaşığı yaş maya içerisine yumuşak kıvamda olacak şekilde; süt ilave edin karıştırarak yüzünüz uygulayın. 20 dakika sonra yüzünüzü yıkayın. Haftada 2 kez uygulayın.

Kırışık Gidermek İçin: Birer tatlı kaşığı, süt, yaş maya ve elma suyunu karıştırın. Yüzünüze uygulayın ve 20 dakika sonra mayayı yumuşatarak yıkayın. Yüz ve boyun kırışıklıklarını giderin.

Kuru Cilt İçin: Yumurta, yaş maya ve E vitamini kapsülünü iyice ezerek karıştırın. Yüz ve boyuna uygulayın 20 dakika bekleyerek yıkayın. Kuru ciltleri besleyerek nemlendirir.

Yağlı Cilt İçin: İki tatlı kaşığı yaş maya ile limon suyunu karıştırın; 15 dakika bekletin ve yıkayın. 15 günde bir tekrar edin

Cilt Lekeleri İçin: Bir çay kaşığı yaş maya, bir kaşık karbonat ve suyla karıştırın yüzünüze uygulayın ve 10 dakika bekleterek yıkayın. Haftada bir kez tekrarlayın.

Saçlar İçin: Bir paket yaş maya ve 3 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırın. Bu karışımı saçlara friksiyon yaparak uygulayın ve streçle sarın ve20 dakika sonra iyice yıkayın. Haftada bir kez uygulayın.

Yaş maya özellikle içeriğinde bulunan vitamin, mineral ve proteinle cildi beslemeye oldukça etkilidir.