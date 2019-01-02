02 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin gözde turizm merkezi Kapadokya bölgesi, misafirlerine bir günde hem peribacalarıyla kaplı yörede balon turuna çıkma hem Erciyes Dağı'nda kayak yapma hem de Kozaklı'da kaplıca keyfi çıkarma fırsatı sunuyor.
AA'nın haberine göre yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Kapadokya bölgesi, yarıyıl tatilinde balon turu, kayak ve kaplıca keyfini aynı gün yaşamak isteyenleri bekliyor. Erciyes Dağı'nı da hinterlandına alan Kapadokya bölgesine gelenler, peribacalarıyla kaplı yörede balon turu yaparak başladıkları günü, Erciyes Dağı'nda kayak yaptıktan sonra Kozaklı'da kaplıca keyfiyle tamamlama imkanı buluyor.
Günün ilk ışıklarıyla sıcak hava balonu turlarına katılarak doğal kaya oluşumlarının bulunduğu vadiler ve peribacalarının otantik atmosferini gökyüzünden kuş bakışı izleme fırsatı bulanlar, balon turunun ardından yaklaşık 1 saatlik araç yolculuğuyla Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşıyor.
Burada kayak yapan tatilciler, günün yorgunluğunu yine sadece 1 saatlik araç yolculuğu sonrasında Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki kaplıcalarda atıyor. Kapadokya, Erciyes ve Kozaklı, turistlere tadına doyumsuz bir tatil imkanı sunuyor.
EŞSİZ DOĞANIN ADRESİ: KAPADOKYA
Kayadan oyma yapıları ve peribacalarıyla kaplı eşsiz doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve kültürel değerleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, yılın farklı dönemlerinde olduğu gibi kış aylarında da konuklarına çeşitli turizm aktiviteleri imkanı sunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!