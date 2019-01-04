04 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem öğrenciler, hem veliler sömestr tatilini iple çekiyor. Öğrencilerin merakla beklediği 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019'da başlayacak.
Karnelerini alacak öğrenciler 1 Şubat 2019'a kadar 15 günlük yarıyıl tatilinde olacak. Peki sömestr tatilinde nereye gitmeli? Eğer bu dönemde çocuklarınızla birlikte ufak bir tatile çıkmayı planlıyorsanız, işte sömestr tatilinde çocuklarınızla gidebileceğiniz rotalar...
KARTALKAYA - BOLU
Türkiye'nin sayılı kayak merkezlerinden olan Kartalkaya, Bolu'nun doğu tarafında Köroğlu Dağları'nda yer alıyor. Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Kartalkaya Kayak Merkezi kayakçıların son yıllardaki gözdesi konumunda.
İstanbul'a yakın oluşu nedeniyle günübirlik ziyaret ya da konaklama için Bolu'yu tercih eden tatilciler, toplam uzunluğu 70 kilometre olan 25 pistte, kayak ve snowboard yaparak vakitlerini değerlendirebiliyor. Sömestr tatilinde oldukça rağbet gören Kartalkaya, manzarasıyla da unutulmaz anlar yaşatıyor.
ILGAZ-KASTAMONU
Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, yarıyıl tatili için uygun bir rota...
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