Yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi ile yarıyıl tatili (sömestr tatili) tarihlerini duyurdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerin verileceği ocak ayına kadar ilk döneme devam edecekler. Peki Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman, sömestr tatili hangi gün başlıyor ve bitiyor?