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Yarıyıl (15 tatil) ne zaman? 2022-2023 MEB takvimine göre sömestr tatili ne zaman?

2022-2023 MEB takvimi ile yarıyıl sömestr (15 tatil) ne zaman başlayacak?

15 tatil için geri sayım başlamış durumda. Bu yıl sömestr tatilinin ne zaman başlayacağı 2022-2023 MEB takvimi ile açıklandı. İş takvimine göre yarı yıl tatili tarihi belli oldu. İşte birinci dönemin biteceği ve okulların kapanacağı tarih...

Giriş: 21.10.2022 - 11:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yeni eğitim-öğretim dönemi 12 Eylül Pazartesi günü başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi ile sömestr tatili tarihi belli oldu. MEB iş takvimi ile yarı yıl tatilinin hangi günlere denk geldiği açıklandı. Peki, Yarıyıl (15 tatil) ne zaman? 2022-2023 MEB takvimine göre sömestr tatili ne zaman? İşte detaylar...

  • YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

    Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

  • ARA TATİL NE ZAMAN?

    MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre;

    Birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de,

    - İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

  • KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

    Öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 14 Kasım ile 18 Kasım tarihleri arasında yapacak. Hafta sonuyla birlitke 11 Kasım Cuma günü tatile başlayan öğrenciler, 21 Kasım Pazartesi günü okullarına dönecek.

  • OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

    Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.

    Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü yaz tatiline girecek.

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