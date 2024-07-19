Yarısı suya gömülen köylerine olta attılar

"KÖYÜMÜZDE SESSİZLİK VAR"

Köylerinin sessizliğe büründüğünü söyleyen Seher Çelik de "Köyümüzde sessizlik var, kimse yok. Önceden burası cıvıl cıvıldı. Benim evim sular altına kalmadığı için buraya gelip balık tutuyoruz. Burada kimsenin olmaması biraz üzüyor. Evler suyun altında kaldı. Eski hallerini hatırlayınca hüzün kaplıyor. Güzel tarafı ise üstte kalan evimizin manzarası çok güzel oldu. Torunlarım geldiğinde çok şaşırdılar. 'Evlere nereye gitti?' diye sordular" ifadelerini kullandı.