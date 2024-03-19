Yarısı Bizden kampanyasında 700 bin TL'ye kadar hibe ödemesi yapılıyor! İşte kampanyanın şartları
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından başlatılan, 'Yarısı Bizden' kentsel dönüşüm kampanyası araştırılıyor. Buna göre, destekten yararlanmak isteyen İstanbullu vatandaşlardan herhangi bir şart istenmiyor ve 700 bin TL'ye kadar hibe veriliyor. Peki, Yarısı Bizden kampanyasının ödeme planı nedir ve nereye başvurulur? İşte, detaylar...
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İstanbul'daki kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyasına dair araştırmalar devam ediyor. Bu uygulama ile beraber İstanbul'daki eski ve tehlikeli yapıların yıkılıp yerine yeni binaların yapılması hedefleniyor. Bu kapsamda da hak sahiplerine 700 bin TL'ye varan hibe verilecek. İşte, Yarısı Bizden kentsel dönüşüm kampanyasına dair tüm merak edilenler...
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KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN NE KADAR KREDİ VE HİBE VERİLECEK?
'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında hak sahiplerine destek ödemeleri yapılıyor. Hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve diğer her konut için 1 milyon 400 bin lira kredi veriliyor.
Aynı şekilde bu ödemeden iş yerleri de yararlanabiliyor. Bir iş yeri için 350 bin lira hibe, 350 bin lira kredi ve diğer her bir iş yeri için 700 bin lira kredi veriliyor.
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YARISI BİZDEN KAMPANYASI ÖDEME PLANI NASIL?
Ödemeler hak sahibi adına yükleniciye yapılacak. Bakanlık ödemeleri yapıdaki hak sahipleri adına "hak sahiplerinin anlaştığı yüklenici"nin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vadesiz hesabına dört taksitle yapacak.
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Peki, hak sahipleri ne zaman ödeme yapmaya başlayacak? Kişi, kentsel dönüşüme giren binasını yeniledikten sonra ödeme yapmaya başlayacak. Yani ruhsat tarihinden 24 ay sonra ödeme başlayacak ve 10 yıla kadar vade uygulanacak. Bununla beraber, ilk yıl taksitlerde faiz uygulanmayacak, sonraki yıllarda ise kalan borç miktarı her yıl ocak ayında yıllık TÜFE artışının yarısı oranında güncellenerek kalan taksit sayısına bölünecek.
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TAŞINMA DESTEĞİ DETAYLARI NEDİR, NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?
Yarısı Bizden kampanyası dahilinde kiracıları da destek sağlanacak. Bu kapsamda taşınmazı kullanan kişiye bir kereye mahsus 100 bin lira taşınma desteği verilecek. Dönüşüme girecek evde ev sahibi yaşıyorsa ev sahibi, kiracı varsa kiracı bu desteği alacak.
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YARISI BİZDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM KAMPANYASI BAŞVURU EKRANI
İstanbul'da oturan ve kampanyaya başvurmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilir.
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KİMLER YARISI BİZDEN KAMPANYASINDAN YARARLANABİLİR?
Kampanya dahilinde kredi için gelir şartı aranmıyor bu nedenle hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmayacak.
Ancak projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde kampanyadan faydalanılamayacaktır. 1 Nisan 2023'ten önce yeni yapıya ilişkin yapı ruhsatı alınmış ise kampanyadan faydalanılamayacaktır.