Yarısı Bizden Kampanyası başvuruları sürüyor: Kampanyada ev sahibi ve kiracılara kaç TL destek sağlanıyor?
İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümünü teşvik etmek amacıyla başlatılan Yarısı Bizden kampanyası kapsamında, devlet desteği devam ediyor. Kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmayı hedefleyen bu projede, hak sahiplerine 875 bin TL'ye kadar hibe desteği ve 875 bin TL'ye kadar kredi sunuluyor. İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıla kadar vadelendiriliyor. Ödemenin başladığı ilk yıl ise faiz uygulanmıyor. Peki, başvuru süreci nasıl işliyor ve kampanyadan faydalanabiliyor? İşte Yarısı Bizden kampanyasına ilişkin güncel gelişmeler ve tüm ayrıntılar...
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İstanbul’u depreme karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla hayata geçirilen “Yarısı Bizden” kampanyasına başvurular sürüyor. Riskli yapılarda oturan İstanbullulara yönelik sunulan bu destekle, hem karşılıksız hibe hem de uygun geri ödeme koşullarına sahip kredi fırsatları bir arada sağlanıyor. Başvuranlardan herhangi bir gelir ya da kredi notu şartı aranmazken, geri ödemeler ruhsat alındıktan tam 24 ay sonra başlıyor ve ilk yıl boyunca faiz uygulanmıyor. Peki, kampanyada gelinen son nokta ne, süreç nasıl işliyor? İşte “Yarısı Bizden” desteğine dair merak edilen tüm detaylar…
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YARISI BİZDEN KAMPANYASI'NDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
İstanbul’un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabilir. Hak sahipleri bazında herhangi bir kredi veya gelir notu aranmaz.
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PROJENİN ÖN ŞARTLARI NELER?
Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemesi gerekiyor.
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BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Kampanyaya katılmak için e-Devlet başvurusu şartı aranmıyor. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibi ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.
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KAMPANYA KAPSAMINDA EV SAHİBİ VE KİRACILARA KAÇ TL DESTEK VERİLİYOR?
Kampanya kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Bu şekilde Bakanlığın her bir konut için sağladığı 1 milyon 875 bin TL’lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Hak sahibinin diğer her bir konutu için ise 1 milyon 750 bin TL kredi imkanı sunuluyor. İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor.
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GERİ ÖDEME PLANI NASIL?
İş başlayınca yüzde 30, taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30, yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödemeler yapılır.
İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmaz. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılır.
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ÖDEME HAK SAHİBİNE Mİ YÜKLENİCİYE Mİ YAPILIR?
Bina bazlı dönüşümde ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılır.
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TOKİ VE EMLAK KONUT İNŞAAT DESTEĞİ VERİYOR MU?
Bina yerine alan/ada bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanması halinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile destek sağlanır.