Yarına dikkat! 13 kent için "sarı" alarm! Meteoroloji'den Marmara ve Ege'ye kritik uyarı geldi!

HAVA DURUMU SON DAKİKA: Yarına dikkat! 13 kent için "sarı" alarm! Meteoroloji'den Marmara ve Ege için kritik uyarı geldi! - Haberler

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışların Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Manisa, Uşak, Burdur ve Isparta çevreleri ile Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'nın güney kesimlerinde, İzmir ve Aydın'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

13 KENT İÇİN "SARI" ALARM AA'da yer alan habere göre Meteoroloji'nin hava tahmini haritasında "sarı" alarm verilen 13 kent ise şöyle sıralandı:

İŞTE O İLLERİMİZ "Bursa, Balıkesir, Afyonkarahisar, Çanakkale, Burdur, Aydın, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa ve Uşak."