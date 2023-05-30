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Yarına dikkat! 13 kent için "sarı" alarm! Meteoroloji'den Marmara ve Ege için kritik uyarı geldi!

Meteoroloji'den alınan son dakika bilgisine göre Ege, Marmara'nın güneyi ve Göller Bölgesi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor. 13 kent için "sarı" alarm uyarısında bulunuldu. İşte o illerimiz...

Giriş: 30.05.2023 - 14:54 | Güncelleme: ABONE OL
HAVA DURUMU SON DAKİKA: Yarına dikkat! 13 kent için
Yarına dikkat! 13 kent için "sarı" alarm! Meteoroloji'den Marmara ve Ege'ye kritik uyarı geldi!
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AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışların Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Manisa, Uşak, Burdur ve Isparta çevreleri ile Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'nın güney kesimlerinde, İzmir ve Aydın'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

13 KENT İÇİN "SARI" ALARM

AA'da yer alan habere göre Meteoroloji'nin hava tahmini haritasında "sarı" alarm verilen 13 kent ise şöyle sıralandı:

İŞTE O İLLERİMİZ

"Bursa, Balıkesir, Afyonkarahisar, Çanakkale, Burdur, Aydın, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa ve Uşak."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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