"Yarın, son aylardaki en soğuk gün olacak"

Yarın son aylardaki en soğuk güne hazır mıyız? İstanbul’da ve Marmara’da sabah 07:00’den itibaren hissettiğimiz sıcaklık 12-13°C derece ancak olabilecek. Bu güneşli çarşambaya ve 22 derece sıcaklığa göre oldukça hızlı bir soğuma sayılır. Hava değişimi Karadeniz ve Marmara’da bir miktar yağmur getirecek.
İstanbul’da yağmurlu ve soğuk perşembeye hazırlıklı olalım. Kıyafetleri kalınlaştırıp küçükler için mont giydirmek uygun olacaktır, yağmuru da hesaba katınca kış provası yapacak gibiyiz. Fakat bu soğuk hava uzun sürmüyor. Cuma gününü de benzer yağmurlu ve rüzgarlı havada geçirdikten sonra hafta sonu yeniden güneşli ve sıcak günler geri dönüyor. Sıcak derken mevsim ortalamalarına geri yükseleceğiz. Gelecek hafta ise ortalamaların da üzerinde sıcak geçecek, İstanbul ve Ankara yeniden 25 derecelere tırmanabilir. İzmir ve güney merkezlerde de yaz tadında bir Eylül sonu olacak.
Doğu Karadeniz’de ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Perşembe-Cumartesi arasında beklenen yağış miktarları Ordu ile Artvin arasında yeni sellere neden olabilir. Heyelan ve toprak kayması riski bir süreden bu yana düşüktü, ancak yeniden yükseliyor. 3 gün boyunca yağmur alacak bölgede hafta sonu seyahatleri yapacaklar bu koşullara hazırlıklı olsun. Doğu Karadeniz’de yağmurlara rağmen hava Marmara’dan 4-5 derece daha sıcak olacak. Marmara’yı karayel ve yıldız üşütecek.
İç Anadolu genelinde ise Cuma sabahı son ayların en soğuğu olabilir, geceler zaten soğumuştu ancak Cuma ve Cumartesi sabahları daha da soğuk geçecek. (Ankara en düşük 7 derece)
Fırtınalı ve yağmurlu birkaç günün ardından Marmara’da ve yağış alan diğer çoğu bölgede hava açıyor ve aslında kurak bir döneme doğru gidiyoruz. Eylül ayının son haftası ve Ekim başları için yağmur olasılıkları çok düşük (İstanbul’da bu hafta sonundan itibaren 10 gün yağmur göremeyebiliriz). Su tasarrufunu hatırlamak için uygun bir dönem çünkü barajlar erken sonbahar yağmurlarıyla pek buluşamadı.
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Fotoğraflar:AA
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