"Yarın, son aylardaki en soğuk gün olacak"

Yarın son aylardaki en soğuk güne hazır mıyız? İstanbul’da ve Marmara’da sabah 07:00’den itibaren hissettiğimiz sıcaklık 12-13°C derece ancak olabilecek. Bu güneşli çarşambaya ve 22 derece sıcaklığa göre oldukça hızlı bir soğuma sayılır. Hava değişimi Karadeniz ve Marmara’da bir miktar yağmur getirecek.

İstanbul’da yağmurlu ve soğuk perşembeye hazırlıklı olalım. Kıyafetleri kalınlaştırıp küçükler için mont giydirmek uygun olacaktır, yağmuru da hesaba katınca kış provası yapacak gibiyiz. Fakat bu soğuk hava uzun sürmüyor. Cuma gününü de benzer yağmurlu ve rüzgarlı havada geçirdikten sonra hafta sonu yeniden güneşli ve sıcak günler geri dönüyor. Sıcak derken mevsim ortalamalarına geri yükseleceğiz. Gelecek hafta ise ortalamaların da üzerinde sıcak geçecek, İstanbul ve Ankara yeniden 25 derecelere tırmanabilir. İzmir ve güney merkezlerde de yaz tadında bir Eylül sonu olacak.