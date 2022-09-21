Dikkat! Meteoroloji'den 18 il için kritik sağanak uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (55- 110 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

BURSA İÇİN SARI KOD UYARISI

Bursa'da bu gece saat 03.00'dan başlayıp cuma günü 06.00'a kadar sürmesi beklenen yağışa ilişkin olaraksa Meteoroloji, "Sarı" kod uyarıda bulundu.

SİVAS VE KAYSERİ'YE 50 KG YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın öğle saatlerinden sonra İç Anadolu’nun doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Sivas çevreleri ile Kayseri’nin kuzey ve doğu, Yozgat’ın doğu ve Tokat’ın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

DOĞU AKDENİZ İÇİN DE UYARI YAPILDI

Yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Osmaniye çevreleri, Adana’nın kuzey ve doğusu, Mersin’in doğusunun iç kesimleri, Kahramanmaraş’ın batısı ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskınına karşı dikkatli olunması istendi.