20-21 HAZİRAN'DA KARGO, HASTANE, AVM, NOTER, MARKET, BANKA VE BORSA AÇIK MI?

20-21-22-23 Haziran tarihleri, kamu idari izin olarak sayılıyor. Yani, kamu sektörüne ait olan kurum ve kuruluşlarda tatil devam edecek; noterler, devlet hastaneleri ve sağlık ocakları kapalı olacak.

Ancak kalan market, AVM, banka ve borsa ve kalan özel sektör alanları çalışmaya devam edecek.