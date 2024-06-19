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        Haberler Bilgi Gündem Yarın resmi tatil mi? 20-21 Haziran resmi tatil mi? 20-21 Haziran'da hastane, banka, noter, borsa, AVM, market açık mı kapalı mı olacak?

        20-21 Haziran resmi tatil mi? Perşembe ve Cuma noter, banka, hastane, AVM ve borsa açık mı?

        Kurban Bayramı'nın sonuna doğru gelinirken, milyonlarca kamu ve özel sektör çalışanı 20-21 Haziran tarihinin de resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Bununla birlikte, Perşembe ve Cuma günleri nerelerin açık olacağı da araştırılıyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2024 - 16:00 Güncelleme: 19.06.2024 - 19:25
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        • 1

          Bu sene 9 gün olarak idrak edilen Kurban Bayramı tatilinin sonuna geliniyor. Milyonlarca vatandaş tatilin tadını çıkarırken, 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma'nın da resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 20-21 Haziran tatil mi? Perşembe ve Cuma günü banka, borsa, hastane, market ve noterler açık mı? İşte, detaylar...

        • 2

          YARIN TATİL Mİ? 20-21 HAZİRAN RESMİ TATİL OLARAK MI SAYILIYOR?

          Bu sene 9 gün olarak idrak edilen Kurban Bayramı'nda sadece arife günü ve 16-19 Haziran arası resmi tatildi. Kalan günler ise kamu idari izin olarak sayılıyor. Yani Perşembe ve Cuma günleri, kamu sektörü harici olmak üzere tüm sektörler ve kuruluşlar normal mesai saatine dönüyor.

        • 3

          20-21 HAZİRAN'DA KARGO, HASTANE, AVM, NOTER, MARKET, BANKA VE BORSA AÇIK MI?

          20-21-22-23 Haziran tarihleri, kamu idari izin olarak sayılıyor. Yani, kamu sektörüne ait olan kurum ve kuruluşlarda tatil devam edecek; noterler, devlet hastaneleri ve sağlık ocakları kapalı olacak.

          Ancak kalan market, AVM, banka ve borsa ve kalan özel sektör alanları çalışmaya devam edecek.

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