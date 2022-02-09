Türkiye'nin dört bir yanında oldukça etkili olmaya başlayan kar yağışı sebebiyle vatandaşlar, yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığına ile ilgili araştırmalar yapıyor. Konuyla ilgili olarak bugün il valiliklerinden peşi sıra önemli açıklamalar geldi. Peki 9 Şubat Perşembe günü itibariyle kar yağışı nedeniyle hangi illerde okullar tatil?