Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı gündelik hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Aybar kar fırtınası iddialarıyla başlayan kar yağışları günlerdir ülkenin pek çok yerinde devam ediyor. Pek çok ilde yolların kapanmasına ve okullarda eğitime ara verilmesine neden olan kar yağışı batı illerinde azalmaya başladı. Doğu ve Günaydoğu illerinde kar yağışı nedeniyle kar tatili olacak iller araştırılmaya başladı. Öğrenciler ve veliler 22 Mart yarın okullar tatil mi sorusunun cevabını araştırıyor.