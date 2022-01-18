Bingöl'de kar nedeniyle eğitim 1 gün ara verildi
Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Öğleden sonra kent merkezinde başlayan kar yağışıyla ilçe beyaza büründü.
Çapakçur Viyadüğü-Gündoğdu Kavşağı yolunda trafik akışında kar nedeniyle aksama yaşandı.
Tipi nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.
Belediye ekipleri kar temizleme ve yollarda tuzlaması çalışması yapıyor.
Karla mücadele ekipleri, kapalı köy ve mahalle yollarını açmak için çalışma başlattı.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve tüm ilçelerde resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 19 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.
Konya'da 13 ilçede, yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi
Konya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçede yarın, 1 günlüğüne yüz yüze eğitime ara verildi. Bu ilçelerde engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da izinli sayılacak.
Konya'da bugün başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın, Altınekin, Beyşehir, Derebucak, Derbent, Doğanhisar, Halkapınar, Hadim, Hüyük, Ereğli, Emirgazi, Karapınar, Sarayönü ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Bu süreçte uzaktan eğitim yapılacak. Meram ilçesinde de eskiden köy ve belde statüsünde bulunan bazı mahallelerdeki 23 okulda da uzaktan eğitim yapılacak.
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