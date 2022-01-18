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Kar tatili olan iller listesi 19 Ocak 2022: Bugün okullar tatil oldu mu? Hangi illerde okullar tatil edildi? Son dakika kar tatili açıklamaları peş peşe...

Bugün okullar tatil oldu mu? 19 Ocak 2022 Hangi illerde okullar tatil edildi? Açıklamalar peş peşe…

Türkiye'de soğuk hava etkisini gösteriyor. Meteoroloji'nin uyarıların ardından kar yağışı Batı illerinde de bugün itibarı ile şiddetini artıracak. Yurt genelinde birçok bölgeden kar tatili haberleri son dakika olarak ajanslara düşüyor. Bu noktada, bugün okullar tatil oldu mu konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 19 Ocak bugün okullar tatil olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, bugün hangi illerde okullar tatil edildi? İşte, 19 Ocak 2022 kar tatili olan ve ilçeler listesi

18.01.2022 - 16:43 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Son dakika kar tatili haberleri... Yurdun büyük bir bölümünde kar yağışını etkisini gösteriyor. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul ve Ankara gibi Batı bölgelerindeki büyük illerde de kar yağışı bugün itibarı ile görülmeye başlanacak. Durum böyle olunca, öğrencilerin gözü kulağı da kar tatili ile ilgili gelecek açıklamalara çevrildi. Bilindiği gibi, kar yağışı nedeniyle İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede kar tatili haberleri peş peşe geliyor. 

    BUGÜN OKUL VAR MI? (19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA)

    İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde yaşayan öğrencilerin yanı sıra, diğer illerdeki öğrenciler de dört gözle "Okullar tatil edildi mi?" sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Peki, bugün illerde okullar kar tatili oldu?

    İşte, 19 Ocak 2022 kar tatili olan iller ve ilçeler listesi;

  • İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

    İstanbul'da 19 Ocak 2022 Çarşamba gününe ilişkin bir kar tatili kararı alınmadı. Kar yağışının eğitim ve öğretimi aksatması durumunda Valilik tarafından kar tatili konusuyla ilgili açıklama gelir.

    İstanbul Valiliği tarafından kar tatili açıklaması geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

  • BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

    19 Ocak 2022 Çarşamba gününe ilişkin kar tatili olan iller ve ilçeler açıklandı.

  • 19 OCAK - KAR TATİLİ OLAN İLLER

    Malatya'da eğitime ara

    Malatya'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri idari izinli sayılacaklardır."

    - Kütahya’da okullara 1 gün kar tatili

    Kütahya’da kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, ”Kar yağışı, yollarda meydana gelebilecek buzlanma ve don olayları nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kreş ve gündüz bakım evlerinde, özel eğitim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi okullarda devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullarda devam etmekte olan takviye kurslarında 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.

  • Bingöl'de kar nedeniyle eğitim 1 gün ara verildi 

    Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

    Öğleden sonra kent merkezinde başlayan kar yağışıyla ilçe beyaza büründü.

    Çapakçur Viyadüğü-Gündoğdu Kavşağı yolunda trafik akışında kar nedeniyle aksama yaşandı.

    Tipi nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

    Belediye ekipleri kar temizleme ve yollarda tuzlaması çalışması yapıyor.

    Karla mücadele ekipleri, kapalı köy ve mahalle yollarını açmak için çalışma başlattı.

    Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve tüm ilçelerde resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 19 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

    Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

    Konya'da 13 ilçede, yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

    Konya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçede yarın, 1 günlüğüne yüz yüze eğitime ara verildi. Bu ilçelerde engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da izinli sayılacak.

    Konya'da bugün başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın, Altınekin, Beyşehir, Derebucak, Derbent, Doğanhisar, Halkapınar, Hadim, Hüyük, Ereğli, Emirgazi, Karapınar, Sarayönü ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Bu süreçte uzaktan eğitim yapılacak. Meram ilçesinde de eskiden köy ve belde statüsünde bulunan bazı mahallelerdeki 23 okulda da uzaktan eğitim yapılacak. 

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