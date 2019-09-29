29 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yarın okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi? soruları öğrenci ve veliler tarafından merakla araştırılıyor.
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen şiddetli depremin ardından okullardaki öğrenciler dışarı çıkarılmış ve eğitime yarım gün ara verilmişti. İstanbul Valiliği ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okula yönelik son dakika tatil açıklaması yayınladı. Peki Yarın okullar tatil mi? İşte İstanbul'da tatil olan okullar
YARIN (İSTANBUL'DA) OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
İSTANBUL'DA TATİL OLAN OKULLARIN LİSTESİ
AĞIR HASARLI OLARAK TESPİT EDİLEN OKUL LİSTESİ
BAHÇELİEVLER Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi
BAHÇELİEVLER Yenibosna Ortaokulu
BÜYÜKÇEKMECE Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu
ÇATALCA Arif Nihat Asya MTAL
GAZİOSMANPAŞA Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
GAZİOSMANPAŞA Küçükköy İHL (A Blok)
GAZİOSMANPAŞA 100. Yıl İlk/Ortaokulu
PENDİK Seyit Burhan Toprak İlkokulu
SANCAKTEPE Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merk.
AZ HASARLI OLARAK TESPİT EDİLEN OKUL LİSTESİ
ARNAVUTKÖY Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
AVCILAR Abdulkadir Uztürk Ortaokulu
BEYKOZ Fatinhoca İlkokulu
BÜYÜKÇEKMECE Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu
EYÜPSULTAN Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu
FATİH Fatih Çapa Fen Lisesi Yurdu
GAZİOSMANPAŞA Gazi Paşa İlkokulu
GAZİOSMANPAŞA Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş Ortaokulu
GAZİOSMANPAŞA Karlıtepe Ortaokulu
GÜNGÖREN Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu
KÜÇÜKÇEKMECE Söğütlüçeşme Ortaokulu
KÜÇÜKÇEKMECE Tahsin Banguoğlu İlkokulu
KÜÇÜKÇEKMECE Nergiz Anaokulu
MALTEPE Halit Armay Anadolu Lisesi
PENDİK Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
PENDİK Ergenekon İlk/Ortaokulu
SANCAKTEPE Osmangazi İlkokulu
SİLİVRİ Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL Anaokulu
SULTANGAZI İstiklal Ortaokulu
ÜSKÜDAR Burhan Felek Anadolu Lisesi
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