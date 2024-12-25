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        Haberler Bilgi Gündem YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 26 Aralık Perşembe yarın okul var mı, yok mu, hangi illerde okullar tatil edildi?

        Yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil oldu?

        Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı uyarılar, ulaşımda aksamalara yol açarken tatil beklentilerini de artırdı. Özellikle kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde, öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda. Peki, 26 Aralık Perşembe günü okullar tatil olacak mı? İşte güncel gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 19:41 Güncelleme: 25.12.2024 - 22:49
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        • 1

          Kış mevsiminin etkisini artırdığı bu günlerde, kar yağışı birçok ilde yaşamı durma noktasına getirdi. Meteoroloji’den gelen yoğun kar ve buzlanma uyarıları, okulların tatil edilme ihtimalini gündeme taşıdı. Öğrenciler ve aileler, ulaşımda yaşanabilecek zorluklar nedeniyle alınacak kararları merakla beklerken, tatil haberleri takip ediliyor. Yetkililerden yapılacak resmi açıklamalar, 26 Aralık Perşembe gününe ilişkin eğitim durumunu netleştirecek. Peki, okullar tatil olacak mı, hangi illerde? İşte detaylar...

        • 2

          METEOROLOJİ UYARDI

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı ve Sivas hariç), Batı Karadeniz'in batısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında) ile Muğla, Denizli çevreleri ve Afyonkarahisar'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

          Doğu Akdeniz'in batısı ile Antalya ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Trakya, Batı Akdeniz'in yüksekleri, Batı Karadeniz'in yükseklerinde ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        • 3

          ISPARTA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

          Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

          İlimizde gün boyunca yaşanan kar yağışı sonucu bazı bölgelerde beklenen buzlanma sebebiyle öğrencilerimizin güvenliğini teminen; Isparta il merkezindeki okullarımıza köylerimizden taşımalı sistemle gelen öğrencilerimiz,Keçiborlu ilçemizde taşımalı sistemle okullarına gelen öğrencilerimiz, Sütçüler ilçemizdeki tüm köy okullarındaki öğrencilerimizle ilçe merkezine taşımalı sistemle gelen öğrencilerimiz, yarın için 1 gün süreyle izinli sayılacaklardır. Yenişarbademli ilçemizde ise eğitim ve öğretime yarın için 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        • 4

          KIRKLARELİ VE ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

          Isparta dışında henüz diğer illerden eğitim öğretime tatil açıklaması gelmedi. Konuyla ilgili açıklama gelmesi durumunda haberlerimizde yer vereceğiz.

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