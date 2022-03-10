10-11 MART TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kar tatili ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Valiliği, okulların hangi ilçelerde ve kaç gün tatil olduğu bildirildi. Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "Marmara Bölgesi’nde etkisini gösteren kar yağışı ile ilgili olarak Saray, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerimiz hariç şuan için ilimiz genelini etkileyen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Kaymakamlıklarımızca alınan kararlar gereği, kar yağışının yoğun olarak yaşandığı Saray ilçemizde okullar bugün (10.03.2022) ve Cuma günü (11.03.2022), Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerimizde ise bugün (10.03.2022) öğleden sonra ve Cuma günü (11.03.2022) tatil edilmiştir. Alınan kararlar Kaymakamlıklarımızın web siteleri üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Yaşanan kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilememesi için görevli tüm personelimiz sahada mücadele etmektedir. Vatandaşlarımızın kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizde görevlendirilen personellerimizin uyarılarına riayet etmesi rica olunur."