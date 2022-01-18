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İstanbul okullar tatil mi edildi, Valilik son dakika kar tatili açıklaması yaptı mı? 19 Ocak 2022 İstanbul'da bugün okullar tatil oldu mu, kar tatili olacak mı? - Kar Tatili Haberi

İstanbul'da bugün okullar tatil oldu mu? Valilik'ten son dakika İstanbul kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışının etkili olması bekleniyor. Bu noktada, bugün İstanbul'da okullar tatil olacak mı sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Karnelerini almak için gün sayan milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi, İstanbul kar tatili konusun da güncel bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Meteoroloji'nin uyarılarına göre, kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösterecek. Peki, 19 Ocak 2022 bugün İstanbul'da okullar tatil edilecek mi, Valilik tarafından son dakika açıklaması geldi mi? Detaylar haberimizde.

18.01.2022 - 10:44 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Meteoroloji'nin yaptığı uyarılara göre, İstanbul'un yüksek kesimlerinde bugün itibarı ile kar yağısı etkisini gösterecek. Şehrin yüksek kesimlerinde yer yer sulu kar yağışı görülürken bugün İstanbul'da okullar tatil olacak mı sorusuna da cevap aranmaya başlandı. Bilindiği üzere, İstanbul'da ilkokul, ortaokul ve liselerin kar tatili durumu Valilik tarafından yapılan son dakika açıklaması ile belli oluyor.

    BUGÜN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLDU MU? (19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA)

    Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı, Valilik'ten gelecek son dakika İstanbul kar tatili açıklamasına çevrildi. Peki, bugün İstanbul'da okullar tatil edildi mi, Valilik tarafından herhangi bir açıklama var mı? 

    İşte, bugün İstanbul'da okul var mı, tatil olacak mı sorusunun yanıtı!

  • BUGÜN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

    İstanbul'da 19 Ocak 2022 Çarşamba gününe ilişkin bir kar tatili kararı alınmadı. Kar yağışının eğitim ve öğretimi aksatması durumunda Valilik tarafından kar tatili konusuyla ilgili açıklama gelir.

    İstanbul Valiliği tarafından kar tatili açıklaması geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

  • İSTANBUL'A KAR GELİYOR

    İBB AKOM verilerine göre sıcaklıklar düşecek, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşanacak. Buzlanmalar BEUS sistemi üzerinden müdahale edilecek.

    İBB AKOM’un paylaştığı verilere göre, İstanbul’da bugünden itibaren kuzeyden gelen rüzgar kuvvetlenerek, saate 40-65 km hızında esecek. Beraberinde sıcaklıkların da tekrardan kar değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

    HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

  • Sabah saatlerinden itibaren şehir merkezi dışında kalan yüksek kesimlerde: Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos gibi bölgelerde karla karışık yağmur yağışları yaşanacak. Yağışların, akşam saatlerinden sonra il genelinde etkili olması bekleniyor.

    Çarşamba akşam saatlerine kadar bölgede etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği tahmin ediliyor. AKOM, eksiye düşen sıcaklıklar nedeniyle buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği beklentisi paylaştı.

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