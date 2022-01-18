Meteoroloji'nin yaptığı uyarılara göre, İstanbul'un yüksek kesimlerinde bugün itibarı ile kar yağısı etkisini gösterecek. Şehrin yüksek kesimlerinde yer yer sulu kar yağışı görülürken bugün İstanbul'da okullar tatil olacak mı sorusuna da cevap aranmaya başlandı. Bilindiği üzere, İstanbul'da ilkokul, ortaokul ve liselerin kar tatili durumu Valilik tarafından yapılan son dakika açıklaması ile belli oluyor.

BUGÜN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLDU MU? (19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA)

Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı, Valilik'ten gelecek son dakika İstanbul kar tatili açıklamasına çevrildi. Peki, bugün İstanbul'da okullar tatil edildi mi, Valilik tarafından herhangi bir açıklama var mı?

İşte, bugün İstanbul'da okul var mı, tatil olacak mı sorusunun yanıtı!