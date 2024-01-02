İSTANBUL, ANKARA. İZMİR VE BURSA'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojiden gelen 5 günlük hava tahminlerine göre; 3 Ocak Çarşamba günü İstanbul'u yağmurlu bir gün bekliyor. Yarın sıcaklıklar 9 ila 15 derece arasında olacak.

Tıpkı İstanbul gibi İzmir de yarın yağmurlu bir güne uyanacak. İzmir'de her ne kadar yağış olsa da sıcaklıklar 11 ila 18 derece arasında olacağı için kış çok hissedilmeyecek.