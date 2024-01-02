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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 3 Ocak Çarşamba hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? İşte 3 Ocak Çarşamba hava durumu

        3 Ocak Çarşamba günü havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Bu hafta yurt genelinde büyük hava olayları beklenmese de yurt genelinde hafta ortasına kadar yağışlı hava hakim olacak. Ancak Cuma'dan sonra yağış yerini güneşli havaya bırakacak. Peki, 3 Ocak Çarşamba yarın hava nasıl olacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 08:31 Güncelleme: 02.01.2024 - 08:31
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        • 1

          Yarın hava nasıl olacak? Türkiye'de bu sıralar sıcaklık, mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Meteorolojinin 5 günlük tahminine göre bu hafta yurt genelinde yağış olsa da Ocak ayında beklenenin aksine kar yağışı henüz yok. Peki, 3 Ocak 2024 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da yarın hava nasıl olacak? İşte, detaylar...

        • 2

          İSTANBUL, ANKARA. İZMİR VE BURSA'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteorolojiden gelen 5 günlük hava tahminlerine göre; 3 Ocak Çarşamba günü İstanbul'u yağmurlu bir gün bekliyor. Yarın sıcaklıklar 9 ila 15 derece arasında olacak.

          Tıpkı İstanbul gibi İzmir de yarın yağmurlu bir güne uyanacak. İzmir'de her ne kadar yağış olsa da sıcaklıklar 11 ila 18 derece arasında olacağı için kış çok hissedilmeyecek.

        • 3

          Ankara yarın yağışsız, kuru bir gün geçirecek. Ancak Başkent soğuk havayı hissedecek zira sıcaklıklar 4 ile 12 derece arasında olacak.

          Bursa'yı da 3 Ocak günü yağışsız ancak kapalı bir hava bekliyor. Sıcaklıklar 6 ila 19 derece arasında seyredecek.

        • 4

          TÜRKİYE GENELİNDE YARIN HAVA NASIL OLACAK?

          Türkiye yarın yağışlı bir havaya uyanacak. Ülke genelinde yağış görülürken kapalı ve parçalı bulutlu hava hakim olacak.

        • 5

          İSTANBUL'DA BUGÜN (2 OCAK) HAVA NASIL?

          İstanbul bugün hem güneşi hem de yağmuru bir arada yaşayacak. Öğlen saatlerine kadar kendini gösterecek güneş daha sonra yerini yağmura bırakacak. Ancak sıcaklıklar 11 ila 15 derece arasında olacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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