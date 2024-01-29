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        Haberler Gündem Yarın hava nasıl olacak? 30 Ocak Salı (yarın) İstanbul, İzmir, Ankara ve yurt genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 30 Ocak Salı günü hava durumu

        Türkiye soğuk günlerden geçiyor. Yurt genelinde bölge bölge hava durumu değişse de dondurucu hava etkisini gösteriyor. Bu hafta ülke genelinde yer yer kar yağışı beklenirken, bazı bölgeler yağmurlu bir hafta geçirecek. İşte, 30 Ocak Salı (yarın) İstanbul, İzmir, Ankara ve yurt genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 08:09 Güncelleme: 29.01.2024 - 08:09
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        • 1

          Yarın hava nasıl olacak? Türkiye genelinde dondurucu havalar devam ederken; İstanbul karlı havanın etkisine giriyor. Bu hafta birçok ilde kar yağışı beklenirken; kalan şehirler de yağmur ile mücadele edecek. İşte, 30 Ocak Salı (yarın) hava durumu...

        • 2

          YARIN (30 OCAK SALI) İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

          İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar 5 derece civarında seyredecek.

          Ankara ise yağışsız bir gün geçirecek ancak eksi 2'ye kadar düşen sıcaklıklar Başkent'in dondurucu soğuklara teslim olmasına neden olacak.

          İzmir yarın yağışsız bir gün geçirecek. Şehir, diğerlerine göre göreceli daha sıcak bir gün yaşayacak; termometreler 11 dereceye kadar çıkacak.

        • 3

          YARIN (30 OCAK SALI) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Yarın Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere yarın Kocaeli, Bartın, Zonguldak, Konya, Siirt ve Hakkari gibi şehirlerde kar yağışı hakim olacak.

          İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz'de yer yer güneş hakim olurken; kalan şehirler soğuk ama yağışsız bir hava geçirecek.

        • 4

          İSTANBUL'DA BUGÜN (29 OCAK PAZARTESİ) HAVA NASIL?

          İstanbul bugün kar yağışıyla güne uyanıyor. İstanbul'a tüm gün kar yağışı hakim olurken sıcaklıklar da 2 dereceye kadar düşecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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