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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Yarın Belki de' Beykoz Kundura'da

        'Yarın Belki de' Beykoz Kundura'da

        Çağdaş tiyatro klasiği "Tomorrow's Parties"ın bugünün Türkiye'sine uyarlanmasıyla ortaya çıkan ve başrollerini Aslı İçözü ile Şerif Erol'un paylaştığı "Yarın Belki de" oyunu, 8-22 Mart tarihlerinde Beykoz Kundura'da tiyatro severlerin karşında olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 00:14 Güncelleme: 21.02.2025 - 00:14
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        'Yarın Belki de' Beykoz Kundura'da
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        Çağdaş tiyatro sahnesinin önemli topluluklarından biri olan ve ortaklaşa üretim (devising) yönteminin öncülerinden sayılan Forced Entertainment’ın yarattığı ve özgün adı “Tomorrow’s Parties” olan oyununun bugüne ve bugünün Türkiye'sine uyarlaması olarak Lita House of Production ve Beykoz Kundura yapımcılığında hayata geçirilen “Yarın Belki de” Mart ayı gösterimleriyle seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

        Günümüzün umut ve korkularını geleceğe dair sorgulamalarla harmanlayarak sürükleyici bir tiyatro deneyimi sunan “Yarın Belki de” oyunun başrollerini tiyatro sahnesinin deneyimli isimleri Aslı İçözü ve Şerif Erol paylaşırken, oyunun yönetmen koltuğunda Ayşe Draz oturuyor.

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        Eleştirmenler tarafından "absürt ama iyimser," "jilet gibi keskin" ve "akıllardan çıkmayan" olarak tanımlanan ve seyirciye hem eleştirel hem de mizahi bir perspektif sunan “Yarın Belki de”, modern tiyatronun yaratıcı güzelliğini yansıtarak geleceğe dair spekülasyonlardan ütopik ve distopik hayallere, politik kabuslardan bilim kurgu fantezilerine uzanan bir hikâyeyi sahneye taşıyor. Aşık atışması tarzındaki etkileyici performansıyla oyuncular, yalın bir sahnede geleceğe yönelik ihtimaller üzerine düşünceler sektirirken izleyicileri hem düşünmeye hem de gülmeye davet etmenin yanı sıra bugünün toplumsal sorunlarını ironik ve çarpıcı bir biçimde ele alıyor.

        Lita House of Production ve Beykoz Kundura ortak yapımıyla sahneye taşınan ve sezon boyu gösterimleri devam edecek olan “Yarın Belki de”nin 8 ve 22 Mart tarihinde gerçekleşecek gösterimlerinin biletleri Passo.com.tr'de satışa çıktı.

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        #Beykoz Kundura
        #Aslı İçözü
        #Şerif Erol
        #Yarın Belki de
        #tiyatro
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